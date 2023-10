Apple vydal iOS 17.0.3 opravující problém přehřívání iPhone 15 Pro

To na co čekali všichni majitelé iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max se dnes stalo realitou. Apple vydal iOS 17.0.3, který řeší problém s přehříváním nových iPhonů. Apple chybu přiznal již na konci září a uvedl, že pracuje na aktualizaci, která problémy opraví. Ta byla dnes vydána a iPhony 15 Pro a iPhony 15 Pro Max by se již nadále neměli přehřívat. Aktualizace je však dostupná i pro uživatele ostatních iPhonů, na kterých přináší již klasické opravy chyb a bezpečnosti, které Apple blíže nespecifikuje.

Apple vydal také iPadOS 17.0.3, jenž taktéž přináší opravu blíže nespecifikovaných chyb a zranitelností. Pokud máte iPhone 15 Pro nebo iPhone 15 Pro Max, je pro vás aktualizace doslova nutností. Aktualizovat však doporučujeme všem uživatelům, pro které je tato aktualizace dostupná.