Toto je nejlevnější a nejdražší produkt, který Apple vyrábí

Pokud vás zajímalo, jaká je nejlevnější věc, kterou si od Applu můžete koupit, pak věřte, že jsou to náhradní špunty na sluchátka AirPods. Za sadu dvou párů špuntů si Apple účtuje 250Kč a je to tak nejlevnější ze všech produktů, které si aktuálně od společnosti Apple můžete koupit. Naopak tím nejdražším produktem je MacPro ve verzi Rack, který bez dodatečné konfigurace stojí 214 990Kč, což je částka, za kterou si můžete koupit 860 balení náhradních špuntů do uší.

Pokud se pak podíváme na produkt, který si můžete nakonfigurovat, nejdražším je MacPro, tentokrát však již v klasické desktopové verzi, kde v nejvyšší konfiguraci bez dalšího software zaplatíte 360 480Kč. Jsou to však drobné ve srovnání s tím, když Apple nabízel Mac Pro s procesory Intel. Ještě před letošní WWDC, kde byl první Mac Pro s procesory od Applu představen se totiž vrcholná konfigurace Mac Pro s Intelem mohla dostat na částku 1,6 milionu korun.