Apple: S Vision Pro člověk pocítí okamžik, který přijde jen párkrát za život

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook v rozhovoru pro deník The Independent uvedl, že chystaný headset je součástí jeho večerní rutiny. Přesvědčil ho, že prostorový počítač je budoucností. Vision Pro považuje za obor definující produkt, s nímž člověk zažije okamžik, který přijde jen párkrát za život.

Cook zmínil, že rozdílný náhled mnoha lidí na Vision Pro se často odvíjí od toho, zda o zážitku, jež prostorový počítač poskytuje, četli nebo jej skutečně zažili a osobně vyjádřil svoji důvěru v jeho potenciál. „Když si to vyzkoušíte, je to aha okamžik a těch zažijete jen pár za život.“

Ačkoli analytici neočekávají, že se náhlavní souprava bude během prvního roku dostupnosti dobře prodávat a vyjádřili skepsi ohledně schopnosti společnosti Apple do budoucna snížit náklady, Cook zůstává stran budoucího dopadu náhlavní soupravy pozitivní. Generální ředitel cupertinské společnosti byl v Evropě, kde se setkal s vývojáři aplikací a chválil jejich úsilí i nadšení z náhlavní soupravy, která se má dostat k zákazníkům v roce 2024.

Vision Pro bude kromě jiných funkcí zaměřen na hry, přičemž Apple usiluje o upevnění své pozice v této oblasti také s modely iPhone 15 Pro, v jejichž případě díky procesoru A17 Pro společnost poskytuje zážitek z hraní v konzolové kvalitě. Cupertinský gigant spolupracuje s vývojáři, aby do své nabídky mohl zařadit špičkové tituly. Cook uvedl, že Apple to s hraním her myslí „velmi vážně“ a že pro společnost „není koníčkem“. „Dáváme do toho všechno,“ řekl. Již v příštím roce uvidíme, zda stejné okamžiky, jaké popisuje Cook, budou zažívat i uživatelé Vision Pro a sdílet jeho nadšení.