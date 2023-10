Vybíráme nejlepší nová alba na Apple Music za září

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je září již chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling

Devadesátková elektronická scéna v Británii, to byl fenomén sám o sobě. Může být ale aktuální i v roce 2023? Chemical Brothers na novince dokazují, že stoprocentně. Deska se okamžitě zařadila mezi jejich nejlépe hodnocené nahrávky a kombinuje klasický hutný elektronický zvuk dvojice s lehce když ne popovou, tak minimálně mainstreamovou produkcí. Jde o nečekaně veselou a zábavnou desku přístupnou širšímu publiku. Kdyby chtěl někdo z vašich přátel seznámit s hudbou „Chemiků“, For That Beautiful Feeling můžete směle doporučit jako příjemnou vstupní bránu. Kdo by to od desáté studiovky čekal?

Olivia Rodrigo – Guts

Americká zpěvačka na druhé desce dokazuje, že vstřícně přijatý debut nebyla jen tak nějaká instantní senzace, ale že se skutečně objevila hudebnice schopná dělat důstojný pop založený na propracovanějších melodiích i textech. Na novince přidala víc kytar, místy balancuje na hranici až rockového songwriterství. Album nemá žádnou vatu, když už v nějaké písni chybí hitový potenciál, vyhrazuje to naléhavost tématu či žánrová různorodost. Jedna z nejzajímavějších letošních nahrávek v rámci amerického popu.

Kylie Minogue – Tension

Jak to ta Kylie dělá, že je pořád aktuálnější než řada o generaci mladších zpěvaček? Novinku Tension samozřejmě táhne singl Padam Padam, letní senzace LGBTQ+ komunity, ale i zbytek desky nabízí až na pár výjimek zajímavé skladby. Nejsou tak přímočaře taneční jako předchozí desky, víc experimentují s elektronikou a přináší vážnější témata. Logicky, Minogue desku nahrávala s mobilním studiem během celého covidu, a tento nový přístup k práci se promítl do zvuku. Není to už přímočarý popík, Minogue chce stále své publikum bavit, ale ne za cenu líbivosti.

Royal Blood – Back to the Water Below

Deska, která fanoušky britské dvojice rozdělila na dva tábory. Jedni jsou zklamaní ze zvolnění tempa a širšího žánrového rozkročení, plus kvůli vlastní produkci chybí jakýsi odstup, který by nahrávku svázal jako celek. Jenže druhá skupina fanoušků naopak oceňuje výrazný posun, temnější motivy v textech i hudbě, pestrost, díky které se na desce furt něco děje a prakticky každou píseň může kapela z fleku zařadit do stálého koncertního setlistu. Autorsky výrazná deska, kde má potřeba něco sdělit větší váhu nad dumáním, co si o tom budou myslet posluchači. Tak to má být.

Ed Sheeran – Autumn Variations

Zvláštní deska. Obsahově to není kdovíjaký zázrak, přesto si ale zaslouží doporučit. Jedna z největších hvězd globálního šoubyznysu Ed Sheeran tu totiž prochází proměnou. Opustil pojmenovávání nahrávek matematickými znaménky a netlačí tak na sílu svůj typický projev, na který dokázal prodat i vyloženě slabé singly. Místo toho se vrací k ucelenější písničkářské formě, jako kdyby se chystal znovu buskovat. Hodně dělá i produkce Aarona Dessnera z The National. Tenhle chlapík dokáže dodat nadhodnotu i povrchnímu popíku. Sheeran to ví a na Autumn Variations na tom začal makat, chleba se ale bude lámat až u další desky.

