Vybíráme nejlepší nová alba na Apple Music za srpen

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je srpen již chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Filter – The Algorithm

Filter patří mezi kapely, které hrály určitou roli na devadesátkové americké kytarové scéně, ale do Evropy přes úspěšnější kolegy výrazněji neprosákly – Nirvana tady holt stačila. Což je škoda, Filter byli zajímavě rozkročení mezi grungem a altrockem a rozhodně pomohli druhé vlně zájmu angloamerických médií o kytarovky na konci devadesátek. Jejich novinka The Algorithm má v sobě všechno, drásavé texty, nasupený projev, chraplavé kytary. Hodně stojí na projevu Richarda Patricka a zbytek kapely mu spíš sekunduje, ale takoví byli Filter vždycky. V březnu přijedou desku představit do Prahy.

Public Image Ltd – End of World

Legendární pankáč John Lydon, známý spíš jako Johnny Rotten ze Sex Pistols, se svou kapelou Public Image Ltd vydal nečekaně procítěnou desku. End of World je plná stesku, starostí i určitého rozčarování, jak jde ten svět do háje. Punková syrovost se sice úplně nevytratila, nicméně Lydon zkrátka procházel těžkým obdobím, kdy během několika let musel sledovat nemoc a umírání své ženy. To se promítlo i do skládání, a vznikla tak jedna z nejemotivnějších nahrávek krále punku. Tak jako Filter i Public Image Ltd přijedou s novou deskou do Prahy, už 16. října vystoupí v Lucerna Music Baru.

Liam Gallagher – Knebworth 22

Furt to tam má! Britpopový spratek Liam Gallagher vloni se 170 000 návštěvníky dvakrát vyprodal Knebworth a pořídil záznam, který není jen dalším živákem, aby se vůbec něco vydalo. Knebworth 22 je dokumentem, nebo spíš momentálním důkazem, že i když je britpop prakticky mrtvý, jeho ikony pořád dokážou vyprodat mnohem větší prostory než kdejaká dnešní hvězda. A také dokazuje, že Liam Gallagher pořád umí být ten floutkovský frontman, co má všechno zdánlivě na salámu, a přitom si vodí publikum od začátku do konce. Ne vždycky, ale loňský Knebworth byl rozhodně jeho pozdní hvězdná chvíle.

Burna Boy – I Told Them…

Před pár týdny sice Burna Boy tuzemské fanoušky zklamal zrušením vystoupení na Colours of Ostrava, možná si je ale udobří deskou vydanou na samém konci srpna. I Told Them… je rozhýbané album, na to, že vyšlo sotva rok po předchozí studiovce, obsahuje tolik zajímavých nápadů, že z něj už před vydáním vymáčkl čtyři solidní singly a další budou bezpochyby následovat. Záživnosti samozřejmě pomáhá řada hostů od klasiků z Wu-Tang Clan po 21 Savage. Není to nijak přelomové album, ale názorně ukazuje, čím si tento dvaatřicetiletý Nigerijec dokáže krok za krokem získávat pozici na přeplněné rapové scéně.

The Hives – The Death of Randy Fitzsimmons

To to trvalo! The Hives po jedenácti letech vydávají novou desku. Nejde ovšem o comeback, kapela průběžně hrála, jen se jaksi nedostala do studia. Zdravotní problémy, do toho covid, po něm čas na rozehrání…Nicméně novinka je konečně tady a jsou to klasičtí Hives, jak si je před dvaceti lety zamiloval svět. Šťavnatý garage rock vycházející z punku a rokenrolu. Úvodní Bogus Operandi je jeden z nejlepších songů, jaké kdy napsali a hit na první poslech, ostatní skladby se ale nesnaží mu vyrovnat, naopak. Hives na nich střídají všechny možné polohy hudby, jakou mají rádi. Deska tak pro někoho bude zajímavá rozličností, dalšího bude nudit, protože po Bogus Operandi už se podobný nářez nekoná.

