Co dělat, když Safari zabírá na vašem iPhonu příliš mnoho místa

Než se pustíme do některých pokročilejších postupů, můžete začít nejlépe tím, že v Safari zavřete nadbytečné karty. Nechávat je otevřené nemá smysl, pokud aplikaci nepoužíváte, a i když ano, všechny je nevyužijete. Raději si tyto karty uložte jako záložky, abyste se k nim v případě potřeby dostali později. Stačí dlouze stisknout ikonku karet v pravém dolním rohu a poté klepnout na Zavřít XY panelů .

Mnoho věcí, které děláte na internetu, například přijímání souborů cookie, se ukládá do mezipaměti. Vymazání historie Safari vám pomůže uvolnit data na iPhonu a může také vést k efektivnější práci prohlížeče. Pro promazání historie spusťte na iPhonu Safari a klepněte na ikonku knihy. Poté v pravém dolním rohu klepněte na Smazat a potvrďte.

Zkontrolovat cíl stahování

Můžete si vybrat, zda chcete ukládat soubory do iCloudu nebo do iPhonu. Pokud zvolíte druhou možnost, můžete si všimnout, že Safari spotřebovává více dat, než byste si přáli. Na iPhonu spusťte Nastavení -> Safari. Klepněte na Stahování v sekci Obecné a poté namísto ukládání stahování do vašeho iPhonu zvolte iCloud Drive.