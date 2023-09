Podívejte se, jak neuvěřitelně špatně vypadaly Apple Maps v době jejich vydání

Spuštění Apple Maps v roce 2012 je dodnes vnímání jako jeden z největších přešlapů v historii Applu. V současnosti jsou sice již tyto mapové podklady velmi slušně využitelné, v době svého startu však byly naprosto tristní, za což sklízely kritiku snad ze všech stran. Apple se tehdy kvůli vlně kritiky dokonce odhodlal ke kroku, na který u něj příliš zvyklí nejsme – uživatelům se za svůj kolosální přešlap omluvil a slíbil, že se intenzivně zaměří na to, aby byly Apple Maps v brzké době co možná nejlepší. To, jak vypadají tyto mapy nyní, asi každý z nás dobře ví, popřípadě si to může sám ověřit otevřením této aplikace na iPhonu, iPadu, Macu či třeba Apple Watch. Tušíte však, jak šílené vlastně byly Apple Maps při jejich spuštění? Pokud ne, v galerii níže pro vás máme čtyři ukázky toho, co v nich bylo možné nalézt a za co tedy tehdy sklízel tvrdou kritiku. A věříme, že až se na fotky podíváte, budete s tehdejším rozhořčením jablíčkářů souhlasit. Vždyť v roce 2012 už byl Apple za hvězdu (v tomto roce vydal například iPhone 5) a nikdo tak příliš nechápal, co se s ním stalo, že najednou světu uvolnil takto mizerný produkt.

