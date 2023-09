Místo nového iPhonu nakoupit akcie – jaký bude výsledek?

Mnoho z nás jistě někdy v životě přemýšlelo, co by se stalo, kdyby si člověk místo produktu, který si chtěl koupit, koupil akcie určité společnosti. Odkládal by svou spotřebu a podílel by se na zisku společnosti, která se mu líbí a kterou má rád.

Dnes jsme se tedy podívali, jak by to vypadalo, kdybychom se nerozhodli koupit nový iPhone, ale stejnou hodnotu bychom se rozhodli investovat do akcií společnosti Apple. Pro tento experiment jsme vzali hodnotu všech iPhonů v den jejich představení a investovali ji do akcií společnosti Apple v den jejich představení. Nominální zisky z akcií nakoupených za nominální hodnotu telefonu v den uvedení na trh ukazuje následující graf.

Nejvíce peněz se samozřejmě vydělá na začátku, kdy společnost nebyla tak známá a neměla takový podíl na trhu. Do úspěšné společnosti lze tedy peníze investovat delší dobu, a tak díky kouzlu složeného úročení a dobře zvolené společnosti můžeme sledovat jejich zhodnocování. Na druhou stranu nejméně pravděpodobné je zhodnocení investovaných peněz, pokud jsme je koupili teprve nedávno s uvedením iPhonu 15. A právě o tom je investování do akcií, kde je potřeba trpělivost a dlouhodobý časový horizont, ve kterém mohou takto investované peníze postupně nabývat na hodnotě. Pokud bychom tedy investovali hodnotu prvního iPhonu (499 USD) do akcií společnosti Apple, měli bychom v současné době čistý zisk 23 542 USD, což představuje zhodnocení o 4 717 %.

Celkové portfolio by však mělo o něco nižší výnos, protože se prováděly pravidelné nákupy. Celková hodnota portfolia by tak za celé investiční období činila 191 461 USD z investovaných 33 208 USD, což představuje čistý výnos portfolia 476,5 %. To nám dává efektivní roční úrokovou míru 11,4 % ročně. Za stejné období činil výnos indexu S&P 500 6,68 % ročně, a to v případě, že by celá částka byla investována najednou v roce 2007.

Příště, když si budeme kupovat nový telefon, notebook nebo jinou elektroniku, můžeme stále přemýšlet o tom, kolik peněz by to v budoucnu mohlo stát a zda je pro nás výhodnější spotřebovávat nyní a mít konkrétní elektroniku, kterou vážně potřebujeme, nebo tyto peníze raději investovat.