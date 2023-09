Jablíčkáři zuří! iPhony 15 (Pro) se některým z nich extrémně zahřívají

Prakticky každý rok po spuštění prodjeů nových Apple produktů slýcháme o nejrůznějších „porodních bolestech“, které tento krok doprovází a jinak tomu bohužel není ani letos. Čím dál tím víc jablíčkářů, kteří již tyto modely vlastní, si totiž začíná stěžovat na výrazné zahřívání jejich zad a to i při běžných činnostech, při kterých starší modely „netopily“.

Nové iPhony se podle příspěvků na sociálních sítích i v diskuzních fórech zahřívají jak při rychlonabíjení, tak běžném procházení aplikací typu sociální sítě a tak podobně. Samozřejmostí je pak i přehřívání u spouštění náročnějších aplikací jako například měřiče výkonu či hry náročné na grafický výkon. Podle prvních měření teplot, které se začínají objevovat na internetu, dosahují teploty zad telefonů klidně i 47°C, kvůli čemuž se telefony drží špatně jak bez krytu, tak i s kryty. Velmi zajímavé je nicméně to, že ne každý tyto problémy pociťuje. Například my v redakci máme k dispozici hned tři nové iPhony 15 (Pro), přičemž ani u jednoho nepociťujeme vyšší zahřívání než u předešlého modelu a to ani například při připojení ke CarPlay, jehož provoz je doslova topením.

Přestože se Apple k celé záležitosti ještě nevyjádřil, je vzhledem k množství stížnosti jasné, že se problémem zabývat bude. Řešením pak bude velmi pravděpodobně softwarová aktualizace, která určitým způsobem upraví činnost některých komponent a zahřívání tedy minimálně zmírní. Ostatně, v minulosti jsme byli již mnohokrát svědky toho, že softwarem dokáže Apple dělat skutečné zázraky. Do té doby však bude třeba vydržet. A co vy, setkáváte se s přehříváním iPhonu 15 (Pro)?