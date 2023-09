Apple přišel na revoluční způsob, jak vyřešit přehřívání iPhonů!

Není žádným tajemstvím, že se iPhony při vyšší zátěži dokáží pořádně zahřát či v krajním případě dokonce přehřát, přičemž v takovém případě dokonce přestávají fungovat. Ostatně, v posledních dnech je právě přehřívání iPhonů 15 (Pro) velmi žhavým tématem, jelikož s ním mají tyto modely značné problémy. Jak se však zdá, do budoucna by se mohly zcela vytratit. Apple si totiž zaregistroval velmi zajímavý patent, který odhaluje do jisté míry revoluční způsob chlazení.

Podle čerstvě zveřejněného patentu je budoucí chlazení iPhonů založeno na systému chladících trubiček, které jsou naplněny kapalinou pro odvod tepla. Celý systém trubiček pak bude vybaven ještě magnetickými písty, miniaturními motorky a tak podobně, které v případě nutnosti rozproudí kapalinu v trubičkách a tím tedy teplo z jedné části zařízení dokáží přenést do jeho jiné části, ve které kapalina vychladne. Díky neustále cirkulaci kapaliny by pak měl být zajištěn stálý odvod tepla v situacích, kdy to bude zrovna nejvíce potřeba. Telefony by tedy i nadále „topily“, nicméně díky novému systému chlazení by si s odpadním teplem dokázaly poradit mnohem lépe než tomu je nyní. Zda se Applu podaří uvést jeho nápad do praxe nicméně ukáže samozřejmě až čas. Jedná se totiž přeci jen zatím o pouhý patent, kterých si registruje tisíce ročně, avšak jen hrstka z nich se dočká realizace.