Jak rychlé je USB-C v iPhonech 15 (Pro) oproti Lightningu ve starších modelech

Včera Apple poměrně detailně představil nové modely iPhonů 15, u nichž proběhla očekávaná revoluce stran portů, kdy po jedenácti letech nahradil Lightning konektor USB-C. Svůj podíl na tom má do určité míry také legislativa EU, jež požaduje, aby byla takto vybavena do roku 2024 prakticky veškerá spotřební elektronika.

Pokud jde o rychlost přenosu dat, soustředil se však cupertinský gigant na řadu Pro, která v porovnání se schopnostmi Lightningu doznala zlepšení v podobě podpory USB 3, jež nabízí až 10 Gb/s. Očekávání, která po vzoru iPadů Pro naznačovala eventualitu zakomponování rozhraní Thunderbolt do nejvyšších modelů iPhonů s rychlostí až 40 Gb/s, se tak nenaplnila. Aby řada Pro mohla dosáhnout zmíněné rychlosti rozhraní USB 3, bude zapotřebí použít podporovaný typ kabelu, jakým může být například Thunderbolt 4 Pro z cupertinské dílny.

Bohužel modely iPhone 15 a iPhone 15 Plus sice do vínku dostanou konektor USB-C také, rychlost zde však bude omezena na USB 2.0, tedy 480 Mb/s, což odpovídá schopnostem Lightningu předchozích iPhonů. Vyplývá to z technických specifikací zařízení, jež společnost zveřejnila na svých webových stránkách.

Všechny čtyři varianty iPhonu 15 budou na trh uvedeny 22. září a do jaké míry osloví zákazníky, se projeví v následujících týdnech. Přestože nové modely rozhodně mají co nového nabídnout, přenosové rychlosti, zvláště u nižších modelů, motivací ke koupi nejspíš nebudou. Vezmeme-li v potaz, jak Apple prezentoval řadu Pro a její použitelnost v profesionální sféře, včetně možnosti záznamu do externího úložiště, podpora vyšších rychlostí by zákazníkům, kteří zvažují využití iPhonu tímto způsobem, jistě přišla vhod.