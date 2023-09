Apple prodává redukci z USB-C na Lightning

Apple oficiálně usmrtil Lightning konektor, který známe od roku 2012 a iPhonu 5. Aby Apple usnadnil přechod z Lightning na USB-C příslušenství, nabízí redukci, a to za 29 dolarů. Již je k dispozici k objednání a odeslán bude tento čtvrtek.

„Redukce z USB-C na Lightning umožňuje připojit příslušenství Lightning k iPhonu nebo iPadu s USB-C a pohodlně poskytovat tři klíčové funkce – nabíjení, data a zvuk, a to za pomocí jediného kabelu. Tato redukce má opletený kabel pro větší odolnost. Zapojte konec adaptéru USB-C do konektoru USB-C na vašem iPhonu nebo iPadu a poté připojte příslušenství Lightning. Tato redukce podporuje připojení k většině automobilů včetně těch, které pracují s CarPlay. Můžete také přímo připojit kabel USB z auta do konektoru USB-C na vašem iPhonu,“ stojí v popisu.