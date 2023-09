Apple právě představil Apple Watch 9

Právě probíhá nejdůležitější jablečná konference v tomto roce. Ačkoli je veškerá pozornost upnuta na iPhone, pozadu nemohou zůstat ani Apple Watch. Ruku na srdce, ohledně Apple Watch je to v posledních letech poměrně bída, za což může minimum inovací. S těžkým srdcem musíme říct, že ani letos se neočekával žádný zázrak. Podle spekulací, kterých bylo pramálo, měly Series 9 dorazit v podstatě pouze s novým čipem, jelikož Series 6 až 8 dostaly do vínku stejný, byť jinak pojmenovaný. Jak to tedy s Apple Watch Series 9 letos dopadlo? Pojďme se tedy podívat, jak COO Jeff Williams v San Franciscu hodinky představil.

Design

Zřejmě nikdo nečekal, že by se letos Apple vytasil s novým designem klasických jablečných hodinek. Změna designu se má týkat až příští generace. Nicméně rozhodně nemůžeme říct, že by současný design byl nepovedený. Ovšem většina z nás již asi cítí, že je čas na změnu. Tu ale spíše čekejme až v příštím roce. Hodinky tedy mají stejný design. Nicméně hodinky nabízí Always-On display po celém okraji a jas až 2000 nitů, což je oproti předchozí generaci dvojnásobek. Změnily se barevné varianty. V hliníkovém provedení si budete moct dopřát barvy rose gold, stralight, stříbrná, červená a inkoustová. V oceli pak zlatá, černá a stříbrná

Čip

Spekulace byly pravdivé a jablečná společnost skutečně s hodinkami Apple Watch Series 9 odhaluje nový čip, jenž nese název Apple S9. Podle očekávání jde o nejvýkonnější čip pro hodinky od Applu. Má 5,6 miliard tranzistorů, tedy oproti předchozí generaci o 60 % více. Má 2x rychlejší čtyřjádrový Neural Engine pro AI a celkově je až o 30 % rychlejší. Nicméně lepší výdrž nečekejte. Během keynote bylo řečeno, že hodinky vydrží 18 hodin.

Novinky

Nyní se pojďme podívat, jakých novinek se jablečné hodinky letos dočkaly. Kdo diktuje text, může se spolehnout, že diktování bude až o 25 % přesnější. Jestliže často hledáte iPhone, hodinky vás k němu dokážou navést. Půjde o podobný mechanismus, jako je tomu u AirTagu. Též bylo odhaleno něco, čemu Aple říká Siri Health. Mělo by jít o zdravotnické dotazy. Novinka dorazí v angličtině a maďarštině později v tomto roce. S WatchOS 10 pak budete moct použít NameDrop ke sdílení kontaktních údajů s Apple Watch jiné osoby.

Zajímavou novinkou, o které se nediskutovalo, je funkce Double Tap. Jde o projev patentu, který Apple již roky vlastní. V podstatě vám ulehčuje používání Apple Watch tím, že provedete rukou, na které máte hodinky nasazeny, nějaké gesto. Můžete tak například odmítnout hovor. Funkce bude k dispozici od příštího měsíce. Na druhou stranu je třeba říct, že gesto dvojitého sevření prstů již známe. Jako Rychlé akce je tu už od watchOS 9 (Nastavení > Zpřístupnění > Rychlé akce).

Cena

Pokud vás Apple Watch Series 9 oslovily, zřejmě vás bude zajímat cena. Cena začíná na 399 dolarech za GPS verzi. Pokud stojíte o Cellular verzi, vyjde vás na 499 dolarů. Na české ceny čekáme.

ČLÁNEK AKTUALIZUJEME…