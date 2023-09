V letošním roce se dočkáme pouze iPadu Air, ostatní modely si musí počkat

Pokud jste se těšili, že Apple v řijnu udělá ještě jednu podzimní Keynote na které se bude věnovat iPadům, pak máte zřejmě smůlu. Jediným iPadem, který by se letos mel dočkat aktualizace bude podle informací na Weibo iPad Air, který se tak dočká již své šesté generace. Jeho uvedení však s největší pravděpodobností proběhne pouze formou tiskové zprávy a to začátkem října. Apple tak pouze informuje o vydání nového modelu a ten za několik dní po tiskové zprávě začne prodávat v kamenných obchodech, zatím co online se objeví zřejmě ještě v den vydání tiskové zprávy.

Letos se tak bohužel už nového iPadu mini ani iPadu Pro s největší pravděpodobností nedočkáme. Apple naposledy představil nový iPad Air v březnu 2022, tedy před rokem a půl a to s tím, že je v něm nový procesor M1 a vylepšený fotoaparát. Taktéž se nový iPad dočkal USB-C a podpory pro 5G. U nového modelu se očekává v podstatě jen nový procesor M2 a další drobnější změny, rozhodně ne nic revolučního.