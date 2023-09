Hermès prakticky potvrdil konec spolupráce s Applem

Pár týdnů před letošní podzimní Keynote, na které má Apple představit kromě jiných novinek také iPhone 15 nebo Apple Watch Series 9, se začalo spekulovat o tom, že by s příchodem nových generací svých produktů měla cupertinská společnost dát sbohem koženému příslušenství. Této teorii napovídá čím dál více indicií.

Od Keynote nás už dělí jen jeden jediný den. Už v průběhu minulého týdne se začaly objevovat zprávy o tom, že některé kožené doplňky již nejsou na oficiálním webu dostupné. Nyní začala kožené Apple příslušenství ze své nabídky stahovat i samotná luxusní módní značka Hermès, kterou v tomto směru pojilo s Applem dlouholeté partnerství. Hermès ze svých webových stránek odstranil den před Keynote veškeré zmínky o nositelném zařízení a kompatibilních řemíncích. To by mohlo znamenat, že může jít o rychlý odklon hodinek Apple Watch od kůže. A je to konec partnerství luxusního návrhářského domu se společností Apple?

Na konci letošního srpna se začalo proslýchat, že Apple plánuje nahradit kožená pouzdra novým tkaným materiálem pro řadu iPhone 15. O týden později jsme se pak dočkali dalšího potvrzení s tím, že nová pouzdra pro iPhone 15, která nahradí prémiovou kůži, se budou jmenovat „FineWoven“. O tom, že se Apple plánuje rozloučit s koženým příslušenstvím, informoval i respektovaný analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg. Konec kůže ale na druhou stranu nemusí nutně znamenat definitivní rozloučení Applu s módním domem Hermès. Zmíněná módní značka má ve svém portfoliu kromě jiného také řemínky Casaque Single Tour s tkaným nylonem – je tedy možné, že dojde pouze ke změně materiálu.

Podzimní Keynote 2023 s představením iPhonu 15 bude zahájena zítra v 19.00 hodin našeho času, nálož souvisejících článků najdete zde. Po celou dobu vám samozřejmě budeme na našich stránkách přinášet aktuální zpravodajství.