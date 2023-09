Unikly všechny barvy nových obalů pro iPhone 15 (Pro), které nahradí tradiční kožené obaly

Apple se chystá v letošním roce nabídnout k nové řadě iPhone 15 také zcela nové obaly, které nahradí dosud nabízené kožené obaly. Ty místo kůže vsází na materiál podobný tomu, který Apple používá u svého speciálního leštícího hadříku. Známý leaker KosutamiSan dnes na svém profilu na sociální síti X zveřejnil kompletní seznam všech barev, ve kterých budou nové obaly dostupné. Každý obal by přitom měl být dostupný pro všechny nové telefony, tedy pro iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Na to jaké barvy Apple nabídne se můžete podívat níže v galerii.

Fotogalerie apple case iphone iphone 15 Apple magic case iphone 15 pro new apple case apple new case iphone 15 apple case 2023 Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, jak Apple překládá názvy barev svých produktů, je celkem bezpředmětné překládat si originální názvy barev. Nové obaly budou dostupné v barvách Black, Mulberry, Taupe, Evergreen, Pacific Blue, Wisteria, Antique White, Butter Yellow, Orange a Pink.