Rozměry a hmotnost iPhone 15 Pro, iPhone 15 a iPhone 15 Pro Max v detailním srovnaná s aktuálními modely

Rozměry a hmotnost iPhone 15 Pro už nejsou tajemstvím a to stejné platí i o modelu iPhone 15 a iPhone 15 Pro Max. Apple v letošním roce poprvé použije rám vyrobený z titanu, což bude pro uživatele znamenat výrazně lehčí iPhone než doposud, to však platí pouze u řady Pro. Pojďme se podívat na konkrétní srovnání jednotlivých modelů.

Rozměry a hmotnost iPhone 15

Tloušťka: 7,8 mm

Výška: 147,6 mm

Šířka: 71,6 mm

Hmotnost: 171 gramů

Rozměry a hmotnost iPhone 14

Tloušťka: 7,8 mm

Výška: 146,7 mm

Šířka: 71,5mm

Hmotnost: 172 gramů

Základní model bude v podstatě stejný a meziročně se jeho váha sníží o nepostřehnutelný jeden gram, stejně tak i rozměry se změní jen zcela nepatrně. iPhone 15 totiž bude vyroben stejně jako iPhone 14 vyroben z hliníku, konkrétně z hliníku s označením 6013 T6 a proto se nedočkáme žádného výrazného rozdílu. Co se týká rozměrů a váhy iPhone 15 Plus, ty zatím v době psaní tohoto článku neunikly, ovšem lze stejně jako u základního modelu předpokládat, že rozměry a hmotnost iPhone 15 Plus bude téměř stejná jako u iPhone 14 Plus. Mnohem zajímavější rozdíly jsou však u řady Pro a proto se na ni pojďmě podívat.

Rozměry a hmotnost iPhone 15 Pro

Tloušťka: 8,25 mm

Výška: 146,6 mm

Šířka: 70,6 mm

Hmotnost: 188 gramů

Rozměry a hmotnost iPhone 14 Pro

Tloušťka: 7,85 mm

Výška: 147,5 mm

Šířka: 71,5mm

Hmotnost: 206 gramů

Rozdíly mezi iPhone 15 Pro a iPhone 14 Pro jsou skutečně znaetelné a to především u váhy, která se snížila z 206 gramů na 188 gramů a troufám si řít, že oněch 18 gramů již v kapse poznáte. Co se rozměrů týká, ty se mění taktéž, ovšem bavíme se o desetinách milimetru v tloušce telefonu a o jednotkách milimetru co se šířky a výšky týká. Apple dosáhl snížení hmotnosti zejména použitím titanu, konkrétně bude iPhone 15 PRo mít šasi z Titanium Grade 5, který nese označení TI-6AL-4V a jedná se o slitinu titanu použivanou v průmyslu, jenž má vynikající odolnost proti korozi.

I přesto, že se rozměry telefonu budou oproti iPhone 14 Pro lišit jen minimálně, dočkáme se většího displeje a to díky technologii LIPO, která umožňuje nabídnout tenčí rámečky a rozšířit tak displej téměř do boků samotného telefonu. Zatím co aktuální iPhone 14 Pro má rámečky tlusté 2,2 mm, iPhone 15 Pro nabídne rámečky tlusté pouze 1,55 mm a i když se to nemusí zdát jako velký rozídl, je potřeba brát v úvahu, že oněch 0,65mm se promítne do všech čtyř stran a displej tak skutečně bude působit výrazně větší. Pojďme se podívat také na rozměry a hmotnost iPhone 15 Pro Max.

Rozměry a hmotnost iPhone 15 Pro Max

Tloušťka: 8,25 mm

Výška: 159,9 mm

Šířka: 76,7 mm

Hmotnost: 221 gramů

Rozměry a hmotnost iPhone 14 Pro Max