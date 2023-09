Kdy přijdou první 5G modemy Applu? 

O vlastních 5G modemech, které by měl Apple používal ve svém hardwaru, se hovoří už poměrně dlouho. Podle informací, které nyní sdílel analytik dodavatelského řetězce Ming-Chi Kuo, plánuje společnost používat svůj vlastní modemový čip od roku 2025, to tedy alespoň v iPhonech.

O 5G modemu Applu se nejčastěji hovoří v souvislosti s novým iPhonem SE. Kuo právě původně uvedl, že jeho 4. generace bude prvním zařízením Applu, která bude tímto modemem osazena. Problém je ten, že v červenci unikly informace, že iPhone SE 4. generace bude odložen až na tok 2025. Když se tedy sečte 1+1, vyjde, že iPhone SE 4. generace pořád může být prvním iPhonem s prvním 5G modemem Applu, který ale vyjde až za dva roky.

Apple údajně vyvíjí svůj vlastní modem již více než pět let. Hodně vydělal na tom, když v roce 2019 převzal tuto technologii od Intelu, jenže od té doby si pravděpodobně neví příliš rady. Je tedy evidentní, že řada iPhonů 15 a 16 zůstane u modemů Qualcommu. Jestli se toho vlastního dočkají alespoň iPhony 17 také není úplně samozřejmé, protože původní zvěsti zmiňovaly, že si Apple chce modem nejdříve pořádně vyzkoušet právě v modelu SE. Kdyby jej vydal na jaře 2025, do září by to byla dost krátká doba, a to navíc proto, že sériová výroba nové generace iPhonů začíná už v létě.

Není zcela jasné, jestli by použití 5G modemu navrženým Applem mělo oproti modemům Qualcomm nějaké výhody pro uživatele, ale snížilo by to závislost Applu na straně dodavatele. Třeba v roce 2017 zažaloval Apple Qualcomm kvůli údajným protisoutěžním praktikám a nevyplaceným slevám z licenčních poplatků ve výši 1 miliardy dolarů. Obě společnosti nicméně svůj soudní spor urovnaly v roce 2019.