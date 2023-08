Čekání na iPhone SE 4 potrvá zřejmě až do roku 2025

Čínský magazín IT Home přinesl s odvoláním na své zdroje přímo z dodavatelských firem Applu informace, podle kterých se aktuálně výrobci displejů snaží získat zakázku pro dodání OLED panelů pro iPhone SE 4. Dodavatelé, včetně společnosti Tianma, se aktuálně uchází u Applu o podpis smlouvy na dodávky OLED panelů, určených pro čtvrtou generaci iPhone SE. Největší podíl panelů by měla dodat společnost BOE a na druhém místě v dodávkách by měla být právě společnost Tianma. To, že se teprve řeší, kdo bude dodávat jednu ze základní komponent pro iPhone SE 4. generace však znamená poměrně smutnou zprávu pro všechny, kteří na tento telefon čekají.

Pokud jsou informace pravdivé, pak by to znamenalo, že se nového iPhone 4 dočkáme pravděpodobně skutečně až v roce 2025, jak předpověděl známý analytik Ming-Chi Kuo. Vzhledem k tomu, že by se měla novinka představit na jaře, nás tak od jejího vydání dělí ještě rok a půl čekání. Bohužel je vše také v souladu s dříve zveřejněnou informací o tom, že se opět opozdilo vydání vlastního 5G modemu, který Apple chce do telefonu stůj co stůj dostat. iPhone SE 4 by měl nabídnout design podobný iPhone 14, měl by být vybaven 6,1″ OLED displejem a očekává se, že nabídne 5G modem, který bude přímo od společnosti Apple.