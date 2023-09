iPhone v práci? Zapomeňte, vzkazuje čínská vláda

Čínská vláda zakázala úředníkům používat v práci iPhony. Informoval o tom list The Wall Street Journal s tím, že se jedná o krok v rámci snahy o snížení závislosti na zahraničních technologiích.

Čínská vláda zakázala zaměstnancům ústředních vládních úřadů nosit do kanceláří telefony zahraničních značek, včetně iPhonu, nebo je používat pro práci ve státní správě. Článek The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje uvádí, že Čína se snaží „snížit závislost země na zahraničních technologiích“, posílit kybernetickou bezpečnost v zemi a zabránit úniku citlivých dat k zahraničním vládám. Přestože se toto opatření vztahuje na všechny smartphony ze zahraničí, Applu se může obzvlášť dotknout, protože Čína zůstává jedním z jejích největších trhů. Tato země je také nadále významnou součástí jeho dodavatelského řetězce, i když výrobu přesouvá do zemí, jako je Indie.

Apple se Číně dlouhodobě přizpůsoboval tím, že mimo jiné prováděl v iOS v tamních iPhonech specifické změny, jako je například omezení AirDropu nebo odstranění emoji tchajwanské vlajky. Wall Street Journal uvádí, že Čína již v některých svých úřadech zakazuje používání iPhonů, a že úředníkům zakázala i další techniku zahraničního původu. Objevily se zprávy, podle kterých bylo také vojenskému a vládnímu personálu zakázáno používat vozidla Tesla, a Tesla později oznámila, že začne ukládat data o čínských automobilech na místě.

Opatření nicméně nejsou jednostranná – Spojené státy například v minulosti uvalily sankce na společnost Huawei, a dlouhodobě se snaží o zákaz nebo omezení populární čínské sociální platformy TikTok. Ten svým zaměstnancům zakázala i Evropská unie.