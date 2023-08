8 minut denně. Tolik času dovolí Čína trávit dětem na smartphone

Komunistická Čína se rozhodla vzít na sebe výchovu dětí místo rodičů a tak již dlouhé roky omezuje čas, kdy mohou děti hrát videohry nebo čas, kdy vůbec mohou sedět u počítače. Nyní však přistoupil čínský úřad pro kyberprostor ke zcela nevídanému kroku. Děti vě věku do osmi let mohou trávit na smartphone osm minut času denně. Děti mezi osmi až 16 lety pak pouhou hodinu denně a děti mezi 16 až 18 lety pak pouze dvě hodiny denně. Za zmínku stojí, že ve věku mezi 16 až 18 lety si již řada lidí vydělává na Instagramu nebo YouTube právě tím, že používá smartphone pro natáčení videí.

Podle čínského úřadu pro kyberprostor musí samotní prodejci telefonů zavést v každém smartphone, který bude v Číně prodávaný, dětský režim. Díky tomuto režimu nemohou děti vůbec přistupovat k internetu mezi 22:00 až 6:00. Kromě toho musí režim také umožnit nastavení časových omezení v souvislosti s výše uvedenými časy, po které mohou děti v určitém věku využívat smartphone.

Regulace se budou projednávat během září, ovšem v Číně již nyní platí velká řada regulací souvisejících s hraním online i offline her a je velmi pravděpodobné, že nové regulace vstoupí v platnost. Na to již reagovaly akcie čínských technologických společností, které jsou na využívání jejich služeb závislé. Akcie se od dnešního rána hluboce propadají. Aktuálně není jasné, jak bude možné regulace kontrolovat ani, kdo bude za porušení zopovědný, zda rodiče, prodejci telefonů nebo provozovatelé služeb. Čína však jak má ve zvyku, bude tvrdě vymáhat své nařízení a proto většina firem zřejmě změní podmínky a zakáže lidem do 18 let věku jejich služby zcela používat.