Víme, o kolik bude rychlejší nabíjení a přenos dat u iPhone 15 Pro oproti iPhone 14 Pro!

Jednou z největších novinek iPhone 15 Pro bude jednoznačně přícho USB-C portu. Ten sice Apple musel chtě nechtě nasadit kvůli Evropské unii, ovšem na druhou stranu to pro nás bude mít přínos nejen co se týká sjednocení baterie, ale také rychlosti přenosu dat a nabíjení. Poďme se podívat, jak rychlé bude nabíjení a přenos dat u iPhone 15 Pro oproti iPhone 14 Pro.

V poslední době se pak spekuluje hojně nad tím, že Apple použije u iPhone 15 Pro rozhraní Thunderbolt 4, které je samozřejmě kompatibilní s USB-C portem. Pokud se tak skutečně stane, pak bude rychlost přenosu dat tímto portem 40 Gbps, což znamená, že bude 83x rychlejší než doposud. Apple totiž používal do dnešní doby Lightning port, jehož rychlost je omezena pouze na 480 Mbps, stejně, jako USB 2.0. I kdyby Apple použil nejpomalejší možnou rychlos u USB-C portu, což je standard USB 3.2, byla by rychlost tohoto portu 4,8 GBps, tedy 10x vyšší, než u iPhone 14 Pro.

Další věc, která nás v případě nového USB-C konektoru u iPhone 15 Pro zajímá je rychlost nabíjení, i ta se dočká oproti současné rychlosti Lighntning portu změny. iPhone 14 Pro má neoficiálně maximální nabíjecí výkon 27W. V případě iPhone 15 Pro by to mělo být 35W. Zde se však setkáváme s jedním problémem a to tím, že když k iPhone 14 Pro připojíte nabíječku s 35W výkonem, nabijete jej rychleji, než tou s 30W výkonem přitom vše nad 27W by nemělo mít na rychlost nabíjení vliv.

Je tedy dost těžké říct, kam až Apple zajde u iPhone 15 Pro, protože rychlost nabíjení ani tak neovlivňuje výkon kterým se dokáže telefon nabíjet, ale především to, jakou teplotu snese jeho baterie a kdy se začne přehřívat a telefon zkrátka s nabíjením automaticky čeká na moment, kdy se sníží teplota baterie. iPhone 14 Pro dokážete z 0 % na 100 % nabít s použitím 35W adaptéru za 1:52 hodiny. Za použití 20W adaptéru pak za 1:55 hodiny. Z 0% na 50 % pak trvá nabíjení iPhone 14 Pro zhruba 30 minut.

V případě iPhone 15 Pro by nabíjení z 0 % na 50 % mělo trvá přibližně 25 minut a v případě nabíjení z 0 % na 100 % by se nabíjecí čas měl pohybovat lehce nad hranicí jedné a půl hodiny. Ke zrychlení tedy jednoznačně dojde, ovšem nemusí to být až tak razantní rozdíl, jaký by lidé čekali. Ostatně o rychlosti nabíjení a testu s 5W, 20W, 30W a 35W adaptérem si můžete přečíst v následujícím čánku.