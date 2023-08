Co dělat, když na iPhonu nemůžete najít staženou aplikaci

Co dělat, když na iPhonu nemůžete najít aplikaci? Víte, že máte v iPhonu aplikaci pro správu e-mailů. Dostáváte notifikace, a pokud do aplikace přejdete z notifikace, zobrazí se vám v přepínači aplikací. Můžete ji vidět v Nastavení, a když ji vyhledáte v App Storu, namísto tlačítka Získat se zde nachází tlačítko Otevřít. Ať ale děláte co děláte, na ploše se daná aplikace nenachází. Co dělat?

Nemožnost najít na iPhonu konkrétní aplikaci trápí nejčastěji novopečené majitele iPhonu nebo méně zkušené uživatele. Aplikace mohou v iPhonu chybět z mnoha důvodů, ale jedna z nejčastějších příčin se vyskytuje pouze na iPhonech se systémem iOS 14 a novějším. Je to způsobeno knihovnou aplikací, ve které najdete každou z aplikací ve vašem iPhonu. Funguje jako adresář aplikací, seskupuje aplikace do roztříděných složek a poskytuje možnost zobrazit všechny aplikace v abecedním pořadí.

Skrytá stránka plochy

Jedním z důvodů, proč na iPhonu nemůžete najít aplikaci, může být skrytá stránka plochy. Právě na této skryté stránce se mohla nacházet ikonka dané aplikace, proto se vám nezobrazuje. Pro zobrazení náhledů všech stránek plochy dlouze stiskněte displej iPhonu. Poté klepněte na linku s tečkami ve spodní části displeje, čímž zobrazíte náhledy stránek plochy. Nakonec stačí jen zaškrtnout stránku, kterou chcete vrátit zpět na plochu vašeho iPhonu.

Zákaz ukládání nových aplikací na plochu

Je také možné, že jste na vašem iPhonu aktivovali automatické ukládání aplikací do knihovny aplikací namísto na plochu, a zapomněli na to. Pokud si chcete tuto skutečnost ověřit, spusťte na iPhonu Nastavení -> Plocha a knihovna aplikací. Poté se přesvědčte, zda nemáte v sekci Nově stažené aplikaci aktivovanou položku Ponechat jen v knihovně aplikací.

Jak vrátit ikonku aplikace zpět na plochu

Vrácení ikonky aplikace zpět na plochu není ničím složitým ani zdlouhavým. Pokud jste aplikaci našli v Knihovně aplikací, není nic jednoduššího, než dlouze stisknout její ikonku a poté ji setrvale táhnout směrem doleva, dokud se nedostanate na stránku plochy, kam chcete ikonku umístit. Jakmile se dostanete na požadované místo, stačí ikonku jednoduše pustit.