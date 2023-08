Gurman: iPady Pro se příští rok dočkají velkého přepracování

Přestože Apple aktualizuje iPady Pro v posledních letech poměrně pravidelně, faktem je, že od jejich velkého redesignu v roce 2018 je zas tak moc neposunul. Vypadají totiž stále víceméně stejně, jejich zobrazovací schopnosti se také příliš nezlepšily a vzhledem k omezeným možnostem operačního systému iPadOS není pro uživatele příliš zajímavý ani vyšší výkon, který nabízí iPady díky přechodu z čipů řady A na M. Na příští rok se však chystají podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana velké změny.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že aktualizace iPadů Pro v roce 2024 bude suverénně tou největší, které se od roku 2018 tyto stroje dočkaly. V první řadě se u nich počítá s nasazením OLED displejů namísto nynějších mini-LED používaných na 12,9“ iPadech, respektive Liquid Retina panelů z 11“ modelů. Díky tomuto upgradu tak nabídnou novinky podstatně kvalitnější podání barev, vyšší jas či lepší kontrast. To vše přitom při nižší energetické spotřebě zobrazovacího panelu, což je rozhodně pozitivní.

Další novinkou, kterou mají iPady Pro v příštím roce přinést, je zvětšení úhlopříčky většího modelu. Jak velký ten nově bude sice v tuto chvíli není jasné, nicméně spekuluje se o nárůstu na 13,1 až 13,3“. Kompaktní 11“ varianta si nicméně zachová i nadále své rozměry, tedy alespoň z hlediska zobrazovací plochy. Co se týče dalších rozměrů, minimálně tloušťka iPadů by měla být menší než je tomu nyní. Pokud vás pak zajímají další novinky, které má mít Apple pro nové iPady připravené, Gurmanovy zdroje potvrdily dále i nasazení nové generace čipů Apple Silicon, tedy M3. Na odhalení dalších novinek si nicméně budeme muset do dalšího úniku informací počkat