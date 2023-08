Apple smazal bez vysvětlení vývojářům účet, ti za to nyní chtějí odškodné

Apple vehementně odmítá obvinění, že App Store má monopolní kontrolu nad aplikacemi pro iPhone, přesto skutečnost, že je společnost schopna jednostranně uzavřít účty vývojářů bez vysvětlení, jako v tomto případě, představuje učebnicový příklad.

Japonské společnosti Digital Will, jež se zabývá vývojem softwarových řešení, digitálním marketingem a publikováním her byl bez jakéhokoli bližšího odůvodnění zrušen vývojářský účet z Apple Developer Programu. Nemohl se ovšem odvolat, protože mu nebylo sděleno, v čem spočívají nedostatky či v jakém směru nedodržel podmínky. To vyústilo v řešení soudní cestou, pročež mu byl nakonec účet po pěti měsících ztrát prodeje obnoven, stále však bez vysvětlení nebo omluvy.

Server Patently Apple zveřejnil příběh odhalený prostřednictvím žaloby. „Žalobce je malý podnik s pouhými šesti zaměstnanci a jeho příjmy a živobytí do značné míry závisí na schopnosti distribuovat své digitální produkty prostřednictvím obchodu Apple App Store.“

Žaloba sděluje, že okolo 26. března 2022 developerský tým obdržel bez varování a k jeho překvapení šablonovitou zprávu z App Store Review společnosti Apple, v níž tato uvádí své zjištění, že členství Digital Will v ADP „bylo použito k nečestné nebo podvodné činnosti“, pročež byl jeho účet ADP označen jako „k odstranění“.

Standardní zpráva zahrnuje konstatování Applu, že v případě ADP účtu společnosti Digital Will údajně nalezl „spojitost s ukončenými vývojářskými účty nebo účty, které na ukončení čekají, což je v přímém rozporu s licenční smlouvou vývojářského programu společnosti Apple“, jak uvádí žaloba.

Zásadní je, že sdělení společnosti Apple adresované Digital Will neprezentovalo žádné konkrétní skutečnosti ani konkrétní pochybení, kterých se společnost Digital Will měla dopustit a bylo by v rozporu s licenční smlouvou DPLA.

Součástí zprávy dále bylo upozornění, „že se společnost Digital Will může proti tomuto rozhodnutí do 14 dnů odvolat, pokud poskytne písemné prohlášení, které důkladně vysvětlí problémy, k jejichž zjištění došla společnost Apple, společně s konkrétními kroky, které vývojář podnikne k jejich vyřešení…“

Firma Digital Will však nemohla podat odvolání a reagovat tak na „problémy, které Apple rozpoznal“, vzhledem k tomu, že na základě sdělení společnosti Apple, ve skutečnosti žádná konkrétní pochybení identifikována nebyla.

Určující a důležitou skutečností je, že členství žalobce v ADP nebylo nikdy použito k nekalé nebo podvodné činnosti. Jelikož vývojář netušil, co měl udělat špatně, nemohl splnit požadavek společnosti Apple na odvolání, aby vysvětlil, co se stalo a jak problém vyřešil, pročež bylo odvolání zamítnuto.

Přibližně pět měsíců poté, co byly aplikace společnosti Digital Will z App Store staženy, cupertinská společnost účet obnovila. Žádné vysvětlení však vývojářům podáno nebylo. Ti odhadují, že jejich celkové náklady a ztráty přesahují 765 tisíc dolarů a po společnosti Apple požadují náhradu škody. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení je jisté, že se k záležitosti Apple nebude vyjadřovat. Ta na něj však v každém případě nevrhá dobré světlo a znovu klade do popředí pozornosti otázku monopolní pozice obchodu App Store.