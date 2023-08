Máte Android? Pak jste podle mládeže z této země buď staří, nebo chudí

Žijeme v opravdu velmi zvláštní době. Na jednu stranu totiž společnost (nebo alespoň její část) usiluje o maximální míru tolerance vůči nejrůznějším komunitám, názorům a tak podobně, na stranu druhou v ní však rezonují věci, které nelze označit jinak než jako bizáry. Na jeden z nich nyní poukázal deník Wall Street Journal, který si udělal mezi mladými Američany průzkum ohledně jejich vnímání operačních systémů mobilních telefonů. Říkáte si, že se jedná o zdánlivě nevinné téma? Chyba lávky!

Přestože může být ve výsledku každému jedno, co kdo používá za elektroniku v čele s telefonem a je samozřejmě nesmysl danou osobu podle této věci posuzovat, mladí Američané se nebojí nahlas říci, že podle telefonů do jisté míry škatulkují. Kvůli extrémní oblibě iPhonů (a tedy iOS) v USA totiž vnímají Android jako druhořadou záležitost a kdo se pro jeho využívání rozhodne, je podle spousty z nich buď chudý, nebo starý. Co naplat, že zejména ohebné androidí telefony jsou technologicky dál než pevné iPhony od Applu, jsou cenově dražší a operační systémy iOS a Android jako takové jsou z hlediska spolehlivosti srovnatelné. Je nicméně třeba říci, že právě určitá sociální bublina je to, co zřejmě brání mladým Američanům „prozřít“ a vnímat androidí telefony trochu objektivněji. Dokud se tak však nestane, i tato banalita bude způsobovat ve společnosti rozdíly a rozepře, což je bezesporu smutné.