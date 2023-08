Zdražení iPhonů 15 Pro (Max) potvrzeno dalším zdrojem, zatím však nezoufejte

Pokud se chystáte v nadcházejících měsících pořídit nový iPhone 15 Pro či Pro Max (popřípadě Ultra, bude-li se tak největší chystaný iPhone jmenovat), máme pro vás nepříjemnou zprávu. Zdá se totiž, že zdražení těchto modelů, o kterém se v předešlých týdnech velmi intenzivně hovořilo, je již víceméně potvrzeno. Po řadě důvěryhodných zdrojů v čele s analytiky Ming-Chi Kuem či Jeffem Pu nebo novinářem Markem Gurmanem totiž nyní přišel s potvrzením zdražení i asijský portál DigiTimes. Ten se měl tyto informace dozvědět konkrétně od svých zdrojů s vazbami na dodavatelský řetězec Applu.

Zdroje DigiTimes z dodavatelského řetězce uvádí konkrétně to, že cenový skok se bude pohybovat v rozmezí 100 až 200 dolarů. iPhone 15 Pro by tak měl v USA začínat na 1099 či 1199 dolarech namísto nynějších 999 dolarech v případě iPhonu 14 Pro. Co se pak týče většího modelu, ten by měl startovat na 1199 až 1299 dolarech namísto nynějších 1099 dolarů u iPhonu 14 Pro Max. Jednalo by se tedy o poměrně výrazný cenový skok, který bychom v peněženkách pocítili všichni – od amerických cen se totiž odvíjí i ceny ve zbytku světa. Zdražením si má Apple kompenzovat propad prodejů, který v letošním roce u iPhonů očekává. Těšit jej však může svým způsobem fakt, že padá celý trh s mobilními telefony a tudíž on nic špatně tak úplně nedělá.

Vyšší cena by sice samozřejmě potěšující nebyla, na druhou stranu je však třeba jedním dechem dodat, že se o zdražování v pravém slova smyslu jednat tak úplně nemusí. Základním iPhonem 15 Pro (Max) by totiž letos neměl být model se 128GB úložištěm, ale s 256GB úložištěm, přičemž nejvyšší úložiště by narostlo ze současného 1TB na 2TB. Ve výsledku by se tak mohl jen ceník zjednodušeně řečeno „posunout“ tak, že by iPhony nově začínaly na ceně, kterou nyní platíme zhruba za druhou nejnižší úložnou konfiguraci a končili na ceně, který bude o pár tisíc výš než nynější 1TB varianta. Vše ale ukáže až září a oficiální představení iPhonů.