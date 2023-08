USB-C iPhonu 15 by mohlo přinést změnu způsobu připojení fyzických slotů na SIM kartu

Nový únik naznačuje, že by Apple mohl na místo současného provedení v iPhonu 15 integrovat fyzický slot SIM karty s kabelem konektoru portu USB-C. Poukazuje na to řada fotografií uživatele „X“ Majin Bu a v praxi by to znamenalo, že servisní zásah související se zmíněným slotem SIM karty nebo SIM karet by vyžadoval výměnu kabelu konektoru.

Jak se blíží představení nových iPhonů zprávy o možných specifikacích a novinkách se množí. I pakliže by se nejnovější pondělní informace o SIM ukázaly jako pravdivé, hrají z hlediska fungování iPhonu 15 spíše vedlejší roli. Ovlivnit by však mohly obecnou opravitelnost a získávání dílů pro neautorizované servisy.

To by se samozřejmě netýkalo modelů iPhonů prodávaných ve Spojených státech, protože zde Apple u řady iPhone 14 přešel pouze na eSIM, přičemž se předpokládá, že tento trend bude pokračovat. Zařízení prodávaná mimo USA však budou nadále fyzickými sloty vybavena. Na prvních dvou snímcích je zřejmě vidět základní deska iPhonu 14 Pro Max a oddělená přihrádka na SIM kartu. Teoreticky by mohla patřit i iPhonu 15 Pro Max, ovšem pravděpodobně jde spíše o součást příspěvku pouze jako příklad, nikoliv skutečné zobrazení součástek očekávaného iPhonu.

Druhá sada obrázků podle všeho ukazuje nové řešení pro SIM kartu s konektorem portu USB-C. Tento o něco delší konektor by měl vést přímo do řadiče USB-C. Zatímco pro samotný Apple by taková změna neměla příliš velký význam, opravny třetích stran a nadšenci by však mohli mít jednodušší práci s výměnou jednotlivých dílů a zároveň to také představuje usnadnění při požadavku konverze eSIM na tu fyzickou. V dalším příspěvku, který byl vytvořen coby reakce, Majin Bu ukazuje řadič USB-C a uvádí, že se „v čipu“ nenachází žádné šifrování. Toto tvrzení je poněkud matoucí a na základě sdělení autora není jasné jaký význam mu přikládat.

No encryption found in the chip pic.twitter.com/AXF9gDOcVQ — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 21, 2023

Možný výklad představuje eventualita, že by údržba prováděná na slotu SIM karty nebo na kabelu konektoru USB-C nevyžadovala k certifikaci autorizaci systému nebo popřípadě, že šifrováním pro připojené produkty nedisponuje celý řadič, což by ovšem znamenalo, že by nakonec nebylo zapotřebí certifikovaných MFI kabelů USB-C. Celkově se takový krok ze strany Applu s ohledem na to, že přinejmenším obrázky součástek jsou originální, jeví jako možný. Majin Bu však nezapře inspiraci čínskými sociálními sítěmi a tak je třeba tyto informace brát s rezervou.