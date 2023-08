Samsung vás na této stránce chce přesvědčit, že jeden Galaxy Z Fold5 je lepší než dva iPhony

Chcete si na svém iPhonu vyzkoušet zážitek ze skládacích telefonů Samsungu? Jihokorejská společnost aktualizovala svou webovou aplikaci Try Galaxy, která vám to umožní. Jen u Foldu5 potřebujete někoho, kdo vám půjčí druhý telefon.

Samsung se všemi dostupnými prostředky snaží nalákat majitele iPhonů k tomu, aby přešli na jeho řešení. Je nicméně pravda, že v ohebných telefonech je lídr. Nyní se všem jablíčkářům snaží ukázat, co s jeho zařízeními dostanou.

Stránka Try Galaxy je navržena tak, aby si uživatelé iPhonů mohli testovat nejnovější Galaxy Z Fold5 a Z Flip5 , aniž by hned opustili svět iOS. Z aplikace mohou prozkoumat různé schopnosti nadstavby One UI 5.1.1 Samsungu, a to od funkcí fotoaparátu (FlexCam) až po multitasking. Zde je ale nutné objektivně říci, že právě v multitaskingu je Samsung mistr a Apple mu s jeho iPhony nesahá ani po kotníky.

K tomu, abyste ale mohli vyzkoušet možnosti Z Foldu5, potřebujete ještě jeden iPhone k simulaci jeho vnitřního 7,6“ displeje. Na obou otevřete web Try Galaxy, kdy jeden vygeneruje kód a druhý ho přijme. Následně budou tato dvě zařízení simulovat aktuální Galaxy Z Fold5 s jeho možnostmi, včetně hraní hry Air Hockey.

Je to poměrně zajímavé vyzkoušet, už jen aby člověk viděl, co takové zařízení umí bez nějakých myšlenek na přechod. Tato snaha Samsungu je pak také rozhodně přínosnější než jen ta s ohledem na publikování útočných reklam.