Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Watch6 Classic. Oproti Apple Watch je to jiný svět 

Samsung v půli léta představil nové skládačky a chytré hodinky Galaxy Watch6 a Galaxy Watch6 Classic. První je zástupce základní řady, model Classic nahrazuje dva roky starou generaci, kterou loni Samsung vynechal a představil místo ní Galaxy Watch5 Pro. Novinka rozhodně zaujme, majitelům Apple Watch ale přinese jen málo toho, proč by po ní mohli toužit. Srovnávat Apple Watch s Galaxy Watch je poměrně složité už jen proto, že první nemůžete používat s Androidem a druhé naopak s iOS iPhonů. I tak to jsou ale obojí chytré hodinky, které mají nabídnout to nejlepší z ekosystému společností (Galaxy Watch však lze využívat i s jinými Androidy, to nicméně s omezenými funkcemi). Větší displej, menší rámečky Pomiňme tedy, že Galaxy Watch musíte mít spárovány s Androidem namísto iPhonu. Jaké tedy nejnovější hodinky Samsungu jsou? Společnost se do nich pokusila nacpat ty nejmodernější technologie. Zvětšila displeje, protože zmenšila jejich rámečky, u verze Classic se i zvětšilo pouzdro. Zůstala ale fyzická otočná luneta, která do jisté míry kopíruje rolování nabídkami korunkou Apple Watch. Fotogalerie Galaxy Watch6 Classic 1 Galaxy Watch6 Classic 2 Galaxy Watch6 Classic 3 Galaxy Watch6 Classic 4 Galaxy Watch6 Classic 5 Galaxy Watch6 Classic 6 Vstoupit do galerie Standardně jsou zde dvě tlačítka pro ovládání rozhraní, tedy jedno slouží k návratu o krok zpět a druhé vás přesměruje na ciferník. Právě k tomu směřuje největší výtka. Samsung se hodně snaží a je to rok od roku lepší, jenže na hravost ciferníků Apple Watch to prostě nemá, protože ty ženou mílovými kroky napřed. Bez srovnání to ani vadit nemusí, kdo ale viděl Apple Watch v akci, zákonitě mu přijdou Galaxy Watch strohé. Ciferníků je ale i zde široká paleta, kdy zde najdete i ty animované a samozřejmě jim můžete navolit různé komplikace dle svých potřeb. Oproti Garminům nicméně Galaxy Watch jasně vedou.

Zcela jiný form factor To, že mají hodinky Samsungu kruhové pouzdro určitě nevadí. Systém je tomu již poměrně dobře odladěný a ano, hranatý by zde posloužil možná lépe, jenže pokud nechcete kopírovat úplně všechno, musíte něco změnit. Operační systém Wear OS postupně dospívá a učí se novým funkcím, takže se používá generaci od generace příjemněji. Fotogalerie #2 Galaxy Watch6 Classic 7 Galaxy Watch6 Classic 8 Galaxy Watch6 Classic 9 Galaxy Watch6 Classic 10 Galaxy Watch6 Classic 11 Galaxy Watch6 Classic 12 Vstoupit do galerie Designově se zde Samsung nepouštěl do žádný divočin a v podstatě jen vzal staré osvědčené. Výhodou je ocel, která má nad hliníkem navrch v odolnosti. Hliník Samsung používá jen už základních Galaxy Watch6. Voděodolnost je standardní, a to do 5 ATM. Společnost nyní ještě více zjednodušila výměnu řemenů, kdy vám stačí stisknout tlačítko a ten se uvolní, i když je zde pořád klasický mechanizmus spoléhající na stěžejky. Můžete tak dát kterýkoli jiný o stejné rozteči nožek, žádná specialita jako u Apple Watch nebo Pixel Watch zde není. A je to fajn.

Teploměr baví, tu logiku ale nepochopíte I Samsung se snaží dosáhnout maximálního potenciálu hodinek s ohledem na jejich chytrost a měření. Letos se hodně zaměřil na spánek s podrobnými jeho statistikami. Snaží se tedy o to, abyste hodinky nesundávali i na noc. Baterie by to utáhnout měla, ale samozřejmě záleží na stylu vašeho používání. Zázraky zde čekat nejdou, od toho jsou zde Galaxy Watch5 Pro a Apple Watch Ultra. Fotogalerie #3 Galaxy Watch6 Classic 13 Galaxy Watch6 Classic 14 Galaxy Watch6 Classic 15 Galaxy Watch6 Classic 16 Vstoupit do galerie Co je ale skutečně zajímavé je teploměr. Neumí sice měřit teplotu lidské kůže, ale změří vám teplotu objektů, a to i kontinuálně a umí měřit i teplotu vody – ať už jen na povrchu nebo po jejich ponoření do ní. V První případě stačí hodinky sundat z ruky a namířit je spodní stranou na objekt. Nebyl by to ale Samsung, kdybychom zde neměli nějaké ale. K tomuto si totiž musíte stáhnout aplikaci z Google Play. Prakticky nikde se ani nedozvíte, že právě toto hodinky umí.