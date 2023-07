Samsung představil nové skládačky, hodinky i tablety. Vším jasně cílí proti Applu 

Září má Apple pro premiéru svých iPhonů a Apple Watch blokované dlouho dopředu. Samsung tedy musí novinky ukázat světu dříve, aby nebyly zastíněny právě produkty amerického výrobce. Na dnešní Galaxy Unpacked tak představil nové skládačky Galaxy Z Fold5 a Z Flip5, stejně jako hodinky Galaxy Watch6 a Watch6 Classic nebo trio tabletů Galaxy Tab S9.

Samsung je lídr nejen v celosvětových prodejích smartphonů, ale jeho 5. generace ohebných telefonů naznačují, že má výrobce opravdu už něco za sebou. Právě 5. generace jeho skládaček konečně vypadá tak, jak měla vypadat už ta první. Nemáme zde totiž vůli mezi displejem a obě části zařízení tak k sobě ideálně přilnou. K tomu se nám zvětšil vnější displej Flipu tak, aby byl konečně použitelný bez nutnosti otevírání zařízení.

Novinek zde není příliš, ale jsou jasně cílené a rozhodně pozitivní. Přepracovaný pant totiž znamená i menší tloušťku, která zde bývá kritizována nejvíce. Fólie na displeji ale zůstává. Fold5 pak má vrcholné trio fotoaparátů, které si půjčuje z řady Galaxxy S23, Flip5 má jen duální 12MPx fotoaparát, ale vzhledem k tomu, že je to zařízení zaměřené na lifestyle, vlastně to nevadí. Lepší čip než Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy pak Samsung použít vlastně nemohl, takže i zde se jedná o špičku.

Těch 5. generací je zde prostě vidět. Samsung se postupně učil a díky tomu má jasný náskok před všemi ostatními. Od Applu víme, že ten ladí vše k dokonalosti, než přijde s produktem na trh. Je to tedy opačná strategie. Samsung byl sice první, ale hodně nedokonalý. Apple v tomto ohledu nemusí být první, na druhou stranu nechce zařízení s kompromisy. Je tak otázkou, jak dlouho budeme ještě na skládací iPhone čekat. Mnozí by už volali po tom, že je vážně na čase. V kontrastu s novinkami Samssungu totiž musíme skutečně uznat, že je baví používat a že jsou proti nim iPhony prostě nudné.

Galaxy Watch6

Nová generace hodinek Samsungu jedoucí na platformě Wear OS Googlu je hodně o zvětšování. Tím hlavním zde jsou totiž větší displeje, kterých společnost dosáhla zmenšením rámečku. Ano, známe to samozřejmě z Apple Watch, protože velikost pouzdra u základní verze vlastně zůstala. Druhou velkou novinkou je rychlejší čip, protože loni a předloni jsme měli ten stejný, přičemž aplikace jsou samozřejmě zase náročnější, takže tento krok dává poměrně smysl.

Máme zde standardní model, který od předchozích dvou prakticky nerozeznáte, pokud nebudete porovnávat velikost displeje. Máme zde ale i Watch6 Classic, který navazuje na model Watch4 Classic a ignoruje loňské Watch5 Pro zaměřené spíše proti Apple Watch Ultra. Ty mimochodem v portfoliu zůstávají. Modely Classic vynikají otočnou lunetou, která vlastně supluje funkčnost korunky na Apple Watch. Je to zajímavý a návykový přístup, i když vše samozřejmě můžete ovládat i dotekem displeje a tlačítky.

Galaxy Watch jsou často pasovány do role té nejlepší nositelnosti pro Android zařízení, a do jisté míry je to skutečně pravda. V přímém srovnání s Apple Watch ale mají pořád co dohánět, a je to zejména s ohledem na eleganci systému a třeba ciferníky. Jsou zde sice zase nějaké nové, ale ani z daleka nedosahují hravosti těch Applu. A to je právě také ta škoda, protože ciferník je vlastně to, co na hodinkách vidíte prakticky pořád.

Galaxy Tab S9

Odpovědí Samsung na iPady je tabletová řada S, která přece jen nabízí něco trochu víc. Jedná se o tři modely, kdy ty dva menší nijak nevyčnívají, ale Galaxy Tab S9 Ultra je rozhodně monstrum. Disponuje totiž 14,6“ displejem, kterým se nemůže chlubit žádný iPad. K tomu je zde dokonce i duální čelní kamera ve výřezu.

Oproti rok a půl staré řadě Galaxy Tab S8 se opět vylepšovalo jen evolučně, třeba jako v čipech, decentně displejích a zvuku. Mírně se nám změnil design hlavního fotoaparátu, aby byl poplatný novému designovému jazyku společnosti. I tak ale neznalý obě řady snadno zamění, což se nicméně dá říci i o iPadech. Oproti nim má ale Samsung jednu velkou výhodu – stylus S Pen totiž najdete přímo v balení.

Samsung na všechny produkty dává výkupní bonusy, kdy můžete ušetřit až 10 tisíc Kč + k tomu samozřejmě dostanete hodnotu vykoupeného zařízení. Nechybí ani Samsung Care+ na rok zdarma, nebo zajímavá možnost koupit vyšší úložiště za cenu toho nižšího. Musíte jen nakoupit v předprodeji, který běží do 10. 8. Více informací najdete na stránkách mp.cz/samsung-novinky.

