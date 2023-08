Nejen barva! Nové USB-C kabely pro iPhony 15 (Pro) přinesou ještě jednu novinku

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Apple v plánu poměrně zajímavou (r)evoluci v balení iPhonů. Řeč je konkrétně o výměně dosavadních kabelů s gumovým tělem za kabely s tělem opleteným, které jsou oproti těm nyní využívaným podstatně odolnější. Ostatně, přesvědčit se o tom může každý, kdo si v posledních letech zakoupil Magic příslušenství – tedy Magic Mouse, Keyboard či Trackpad. K těm totiž Apple již kabely s opleteným tělem přibaluje, přičemž jejich odolnost je vskutku vyšší. Co je však v souvislosti s iPhony 15 (Pro) podstatné, opletené kabely, které se do jejich balení dostanou, budou ladit s barvou jejich těla, jak tomu je třeba u MagSafe kabelů MacBooků. Díky tomu tedy budeme tmavé iPhony nabíjet šedými kabely, modré modrými, žluté žlutými a tak podobně. To však není jediný kabelový upgrade, který má Apple pro iPhony 15 (Pro) v rukávu.

Zdroje velmi dobře informovaného leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou MajinBu přišly před pár hodinami jednak s dalšími několika fotkami, které USB-C kabely pro iPhony 15 (Pro) odhalují, ale hlavně s velmi zajímavým tvrzení ohledně jejich délky. Zatímco nyní přibalované kabely mají totiž délku 1 metr, ty chystané do balení iPhonů 15 (Pro) mají být dlouhé 1,5 metru. Zdá se tedy, že se Apple konečně rozhodl v tomto směru nešetřit, čímž dozajista mnohé uživatele potěší. Metrový kabel totiž spoustě lidem nedostačuje, jelikož brání v jednoduché manipulaci s nabíjeným telefonem. Zda jsou informace zdrojů leakera pravdivé či nikoliv nicméně ve výsledku ukáže až čas, kterého však naštěstí do představení iPhonů již mnoho nezbývá.