Balení iPhonů 15 (Pro) čeká malá revoluce, unikly fotky!

Balení iPhonu se s postupem let samozřejmě mění. Nejvíce tomu bylo po odstranění nabíječky a sluchátek, kdy se i razantně zmenšila krabička. Nyní se bude balení měnit zase.

Apple by měl řadu iPhonů 15 a 15 Pro osadit USB-C konektorem, první změna je tedy poměrně logická, a to právě nahrazení Lightning kabelu. Ta druhá ale je ta, po které voláme už poměrně dlouho – společnost konečně přidá do balení opletený kabel a to hned v té barvě, ve které si iPhone pořídíte.

Fotogalerie USB-C kabel iPhone 15 1 USB-C kabel iPhone 15 2 USB-C kabel iPhone 15 3 iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro action button iPhone 15 Pro iphone 15 5 iphone 15 3 iphone 15 2 iphone 15 1 iphone 15 makety 1 iphone 15 makety 2 iphone 15 makety 3 iphone 15 makety 4 iphone 15 pro nakres iphone 15 ochranna skla 1 iphone 15 ochranna skla 2 iphone 15 ochranna skla 3 iphone 15 ochranna skla 4 iPhone 15 Pro 1 iPhone 15 Pro 2 iPhone 15 Pro 3 iPhone 15 Pro 4 iPhone 15 Pro 4 iphone 15 pro USB-c iphone 15 Pro VS iphone 14 pro iphone 14 Pro vs iPHone 15 PRo iphone 15 pro iphone 15 pro fotografie fotografie iphone 15 pro iphone 15 pro photo iphone 15 pro kryt 1 iphone 15 pro kryt 2 iphone 15 pro kryt 3 Vstoupit do galerie

Fotografie kabelů v sociální síti X (Twitter) sdílel leaker Majin Bu. Nicméně dodává, že nemá potvrzený zdroj. V každém ohledu by se ale zdála tato aktualizace balení nových iPhonů poměrně logická. Navíc, opletený kabel je méně náchylný na poškození a lámání jako ten pogumovaný.