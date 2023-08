iPhone 15 Pro Max bude mít až měsíční zpoždění

Obecně se nyní očekává, že za tři týdny představí Apple řadu iPhonů 15, za čtyři týdny ji pak začne prodávat. Tedy tentokrát dost možná bez nejvybavenějšího modelu. Loni jsme čekali na iPhone 14 Plus, nyní budeme čekat na iPhone 15 Pro Max. Může za to jeho unikátní fotoaparát.

Právě fotoaparátem by se měl nejvyšší model řady lišit od těch ostatních, protože by měl být osazen periskopickým teleobjektivem. Jenže dodavatel dílů fotoaparátů Sony není schopen poskytnout obrazový snímač používaný iPhonem 15 Pro Max včas, aby ten mohl jít na trh s ostatními modely řady. Pravděpodobně od 22. září se tak začnou prodávat jen iPhony 15, 15 Plus a 15 Pro s tím, že iPhone 15 Pro Max dorazí na trh až s měsíčním zpožděním, podle zdroje 9To5Mac prý někdy mezi 6. a 13. říjnem.

Rozhodně to ale není poprvé, kdy se něco podobného děje. Loni jsme tedy čekali na iPhone 14 Plus, ale kdysi se čekalo i na iPhone XR, nebo iPhone 12 mini a 12 Pro Max. Už na konci července se pak objevily zprávy o tom, že dodavatelé nestíhají vyrábět displeje iPhonům 15 Pro. Tento problém je ale zdá se již zažehnán.