Že Apple koupí Disney už není tak bláznivý nápad. Proč? 

Situace, že by měl Apple koupit společnost Disney, se řeší už několik let. Vždy vyplují pádné argumenty, které jsou ale vzápětí zcela vyvráceny. Teď je to tu zase, a opět to vypadá poměrně uvěřitelně.

Bylo to už dokonce v roce 2006, kdy se tato otázka začala více řešit. Právě v roce 2006 totiž koupil Disney Pixar, jehož předsedou a většinovým vlastníkem nebyl nikdo jiný než Steve Jobs. Právě tato akvizice mu zajistila i jisté slovo přímo v Disney, kde se i dlouho přátelil s generálním ředitelem Bobem Igerem. Ten se k situaci v roce 2019 vyjádřil: „Věřím, že kdyby Steve ještě žil, spojili bychom naše společnosti nebo alespoň velmi vážně o této možnosti diskutovali.“

Spuštění Apple TV+ opět přimělo analytiky k vytváření spekulací. Apple se totiž přesunul do oblasti podnikání, která má s Disney mnoho společného, i když je platforma Applu s ohledem na stream zkušenější, protože je vlastně starší než Disney+ (tedy alespoň do jména a vzniku platformy). Dalším bodem je Apple Vision Pro.

Apple má nyní zařízení, které potřebuje vzrušující 3D obsah a Disney jej může produkovat. Ano, i to je jistě důvod pro to, aby jej Apple koupil. A podle této úvahy by měl Apple samozřejmě koupit také TSMC, Foxconn, Sony a několik tisíc dalších společností. V poslední době se ale změnily dvě věci.

Disney může prodat svůj televizní byznys

Akvizice společnosti Disney jako celku nedávala nikdy přílišný smysl. Proč by Apple chtěl zábavní parky, licenční smlouvy na plyšové hračky a výletní lodě? Ale poté, co se Iger v loňském roce vrátil do role generálního ředitele, zapojil se do rozsáhlé operace zaměřené na snižování nákladů. Zrušil 7 000 pracovních míst a plánuje další opatření, která mají společnosti přinést finanční stabilitu. Dohromady chce snížit náklady doslova o miliardy dolarů.

Fotogalerie #2 VisionPro visionOS prostredi 13 VisionPro visionOS prostredi 16 VisionPro visionOS prostredi 17 VisionPro visionOS prostredi 18 vision pro obrazovka vision pro gesta gesta vision pro Vision Pro screen WWDC 2023 accessories FaceTime Vision Pro screen Vision Pro Persona Screen VisionPro visionOS prostredi 7 Vstoupit do galerie

Ještě důležitější je, že naznačil, že se společnost může chtít zbavit ztrátových a méně ziskových částí podnikání, a to by mohlo zahrnovat některé nebo všechny její televizní podniky. V tomto světle by bylo převzetí alespoň části Disneyho Applem mnohem důvěryhodnější spekulací.

Stream má problémy

Společnosti zabývající se streamováním videa se aktuálně snaží přežít zaváděním pro diváka nepříjemnými kroky – zvyšováním cen i znemožňováním sdílení účtu. Disney je poslední dobou spojován i s nekvalitním obsahem, za který je diváky hojně kritizován a zažívá také poměrně velký jejich odliv. Pokud společnost Disney skutečně prodá svůj televizní byznys, může to zahrnovat i Disney+? Někteří si to myslí, jak poznamenává Hollywood Reporter.

Apple pravděpodobně Disney jako celek nikdy nekoupí, jeho daný segment podnikání by ale skutečně mohl. Ta myšlenka ve světle posledních událostí totiž už není tak nereálná. Samozřejmě druhá věc potom je, že „chtít“ úplně nestačí, protože jsou zde ještě regulační orgány, které by si na takový případ akvizice jistě posvítily.