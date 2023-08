Vyzkoušeli jsme Samsung za 5 tisíc a chápeme, proč Apple nevyrábí levné telefony

Apple nikdy nedělal levné iPhony. Je pravda, že první generace hned nestály hodně přes 30 tisíc a mohli jste je mít za velice výhodné peníze, a to zejména pokud jste i u nás využili nabídek tuzemských operátorů. Jak se ale vyvíjely technologie, zdražovalo se. Ostatní výrobci však nabízejí i low-endy, jako třeba Samsung, kde je jeho Galaxy A14 bestsellerem.

Apple samozřejmě vydělává na prémiových iPhonech, ostatní výrobci ale prodávají nejvíce telefonů nižších tříd (pokud je samozřejmě nabízejí), kdy i když má Samsung přímou konkurenci pro nejlepší iPhony, a dokonce najdete v jeho portfoliu i skládačky, jeho nejprodávanější smartphony jsou ty z nejnižší třídy. Pokud se podíváme do Apple Online Storu na nejlevnější iPhone, je jím iPhone SE za 13 990 Kč a poté až iPhone 12 za 19 990 Kč. Jenže Samsung Galaxy A14 vyjde v online obchodě Samsungu na 4 490 Kč, pokud jde o model s 5G, je jeho cenovka 5 490 Kč.

Má za takový telefon vůbec smysl utrácet?

Znáte to rčení: „Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci?“ Ne každý je na tom tak, aby si mohl kupovat vrcholnou třídu. Ne každý potřebuje iPhone, a ne každý vůbec chce tak veliké peníze za zařízení podobného typu utrácet. A je to v pořádku. Někdo chce prostě jen telefon, a ten mu Samsung na rozdíl od Applu dá. Jsou to tedy odlišné strategie, kdy jsou obě správné. Pokud je to ale o výběru, u Samsungu ho máme, u Applu nikoli, protože v jeho případě je jediná možnost koupit použité nebo repasované zařízení, pokud chcete ušetřit.

Mezi iPhony není příliš kde srovnávat. Až na model SE patří původně všechny do prémiového segmentu, než jim třeba začne padat cena se stářím dané generace. Samsung ale v jeden rok vydá vrcholnou řadu Galaxy S, k tomu přihodí skládačky Galaxy Z a je zde i střední třída Galaxy A, která se cenově pohybuje od cca 4 500 do nějakých 12 tisíc Kč. Mezi tím přihodí třeba ještě nějaký model Galaxy M. Jeho portfolio sice není tak průhledné, ale vybere si v něm skutečně každý, a to podle svých potřeb a možností nehledě na starší modely, které jsou ještě k dispozici podobně jako u Applu. Galaxy A04s třeba vyjde jen na 3 990 Kč.

Letos jihokorejská společnost představila trio telefonů řady Galaxy A, kdy jde o Galaxy A14 (5G), A34 (7 990 Kč) a A54 (10 990 Kč). Pokud nemůžeme porovnat low-end iPhone s high-end iPhonem, u Samsungu tak udělat můžeme, protože se nám po představení dostaly do rukou jak telefony řady Galaxy S23, tak nové skládačky Galaxy Z Flod5 a Z Flip5. Je pak jasné, že po Galaxy S23 v ruce nechcete na A14 přejít ani náhodou.

V čem je problém?

Na Android můžete mít jakýkoliv názor, vždy je ale vhodné srovnávat stejnou cenovou. V případě aktuálních iPhonů 14 jde tedy o Galaxy S23. Galaxy A14 není s čím srovnat, protože Apple nic takového nemá a mít nebude, a i když se dlouhodobě volá po tom, aby Apple vydal dostupnější model, kterým ani iPhone SE příliš není, po vyzkoušení konkurence zjistíte, že to nechcete. Kde by totiž musel krátit? Všude.

Jeho logika je jiná. Vezme vlastně starý model a vylepší ho, tedy zejména s ohledem na čip. Jenže kdyby chtěl udělat low-end, tak by toto udělat nemohl. Nyní by tedy prakticky musel vydat třeba iPhone XR, a to beze změny. Se starým čipem by ale brzy mohl narazit na ukončení podpory iOS, což je opět zcela jiná situace oproti Androidu. Galaxy A14 je nový telefon, s novým Androidem a nadstavbou Samsungu, jen je odlehčený ve všech směrech – má pomalý čip, špatné foťáky, je celý z plastu ale na displej se kouká kupodivu dobře, a to lépe i než na nějaký iPhone 11, který ještě nemá OLED.

Apple by tedy musel vyvinout čip, který je odbočkou z řady A, který by zvládal aktuální iOS, ale netrhal výkonnostní testy. Co by nám z toho vyšlo? Když zkoušíte levný Android a jste majiteli iPhonu, kritizujete. Všechno se kouše a trhá. I když tedy vyjde nový telefon, neznamená to, že bezproblémově rozjede vše, co najdete v Google Play. Pokud Apple vydá iPhone, je zajištěno, že s čímkoli z App Storu nebude mít problém. Pokud bychom zde měli „odlehčený“ čip, vše by se změnilo a Apple by takový iPhone pasoval do stejné role, v jaké je třeba Galaxy A14. Majitel Galaxy S23 by si jej vzal do ruky a vysmál by se mu z plných plic. Právem? To samé přece děláme i my u levných Android telefonů.

Je Galaxy A14 špatný telefon?

Ano, pohledem majitele iPhonu je Galaxy A14 špatný telefon. Má špatnou výbavu, špatně fotí, použité materiály jsou podřadné, rámečky displeje opravdu tlusté. Pohledem uživatele, pro který je ale cílovou skupinou, je to překvapivě dobré zařízení, které mu nabídne variabilitu focení, líbivý displej a dlouhou softwarovou podporu. To, že na něm nerozjede nejnovější hry, mu nevadí, protože ty hrát stejně nechce.

Co z toho celého plyne? Jednoduše to, abychom po Applu nechtěli levný iPhone. Dle mého skromného názoru by se měl vykašlat i na řadu SE. Jeho politika prodeje starších generací poměrně funguje a vzhledem k tomu, že stejně běžný uživatel nepozná rozdíl mezi generací 12/13/14, tak může ušetřit na tom, že sáhne po starší generaci, pokud zrovna nepotřebuje nejnovější technologie. Toto ale samozřejmě neomlouvá cenovou politiku. Rozhodně bych se nezlobil, kdyby iPhone 12, tak jak je, stále o půlku méně.

