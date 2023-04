Tohle s iPhonem 14 Pro nevyfotíte: Vyzkoušeli jsme zoom Samsungu Galaxy S23 Ultra

S každou novou generací se iPhony Applu, a to zejména ty s označením Pro, se právem umisťují na předních příčkách fotografických žebříčků. Nechceme nijak shazovat jejich kvalitu, chceme spíše poukázat na to, že by se společnost už skutečně mohla posunout o kus dál a zvětšit nám možnost přiblížení. To trojnásobné už prostě nestačí.

Je to standard, to ano, ale 3x přiblížení není nic, čím by iPhony nad svou konkurencí vynikaly. Ta u svých vlajkových zařízení už používá delší ohniska, kdy si k tomu typicky pomáhá periskopickými objektivy. Apple se do této technologie ještě nevrhnul a je to škoda. Právě konkurence totiž jasně ukazuje, že to jde, a že to jde velice dobře. Mohli jsme si to totiž sami vyzkoušet.

Specifikace fotoaparátů Galaxy S23 Ultra:

Ultraširoký fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 120˚

Širokoúhlý fotoaparát: 200 MPx, f/1,7, OIS, úhel záběru 85˚

Teleobjektiv: 10 MPx, f/2,4, 3× optické přiblížení, f2,4, úhel záběru 36˚

Periskopový teleobjektiv: 10 MPx, f/4,9, 10× optické přiblížení, úhel záběru 11˚

Přední fotoaparát: 12 MPx, f/2,2, úhel záběru 80˚

Ano, samozřejmě že pokud se budeme bavit o 100x Space Zoomu Samsungu Galaxy S23 Ultra, je to jen marketingový tahák, který využijete maximálně opravdu jen a pouze k tomu focení Měsíce. Nicméně 10x periskopický zoom odvádí skutečně dobrou práci. Za ideálních podmínek jsou jeho výsledky kvalitní a dobře barevně vyvážené, kdy se zde nesetkáváme s přílišnou sytostí, se kterou mají Samsungy obecně problém.

Je jasné, že záleží na složitosti scény, kterou fotografujete, a jak daleko od vás hlavní objekt je. Ty v popředí jsou ale patřičně ostré, pixely se začínají slévat spíše až u těch skutečně vzdálených. Jenže důležité je, že to poznáte leda tak na velkém monitoru nebo ve velkoformátovém tisku. Na sociální sítě je to úplně jedno, stejně jako na tisk fotografie klasického formátu do alba. Samsung tedy jasně dokazuje, že to jde.

Navíc focení s takto velkým přiblížením prostě baví. Je to proto, že se dostanete skutečně blíže danému objektu, a navíc nemáte zbytečný balast kolem. Toho se sice můžete zbavit následným ořezem, ale fotografie tím logicky ztrácí na svém rozlišení. Výhodou Galaxy S23 Ultra je pak i to, že stále nabízí i optické 3x přiblížení, čímž se vám otevírají hodně velké dveře pro kreativitu. Mít možnost volby totiž jednoduše baví.