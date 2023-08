Soudíte se s Applem kvůli baterii iPhonu? Už brzy vám zaplatí

Se společností Apple se dlouhodobě táhne hned několik skandálů. Jedním z nich je takzvaný „batterygate“. Dlouholetý soudní spor společnosti Apple o 500 milionů dolarů v souvislosti se závadnou baterií v iPhonu se nyní možná konečně chýlí ke konci. V pátek dal soudce konečný souhlas k zahájení plateb majitelům zasažených iPhonů.

Na základě zmíněné žaloby by každý majitel iPhonu, který podal příslušnou žádost, měl v rámci vyrovnání obdržet zhruba 65 dolarů (cca 1 500 Kč). K postupu ve věci žaloby došlo díky tomu, že soudce zamítl poslední odvolání – to podali dva majitelé iPhonů, kteří měli námitky proti podmínkám dohody a požadovali vyšší finanční náhradu. Zamítnutím odvolání tak byla odstraněna poslední překážka, která bránila realizaci dohody.

Podle ní měla společnost Apple poskytnout správci pohledávek jména a kontaktní údaje všech, kteří se k žalobě připojili. Lhůta pro uplatnění nároků byla stanovena na 6. října 2020. Na podání žádosti v rámci žaloby je tedy již pozdě, protože příslušná lhůta vypršela. Pokud jste si ale podali žádost v termínu, výplata vaší finanční náhrady se konečně o něco více přiblížila. Žádost totiž mohl podat každý, kdo vlastnil iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus nebo iPhone SE. Této možnosti využily zhruba 3 miliony uživatelů. Žaloba obviňuje společnost Apple z toho, že se dopustila „jednoho z největších podvodů na spotřebitele v historii“ tím, že zpomalila výkon iPhonu v důsledku stárnutí interních lithium-ionových baterií. Apple se musel veřejně omluvit, nabídnout zvýhodněnou možnost výměny baterie a dát uživatelům možnost volby, zda chtějí tuto funkci povolit, či nikoli. Od té doby společnost také zavedla do systému iOS nové funkce, které mají zmírnit dlouhodobé zhoršování stavu baterie. Společnost Apple poprvé souhlasila s tímto vyrovnáním ve výši 500 milionů dolarů již v březnu 2020, ačkoliv samozřejmě jakékoli pochybení popřela. Minimální celková částka vyplacená spotřebitelům činí 310 milionů dolarů.