Na Apple míří další žaloba kvůli zpomalování iPhonů

Společnost Apple musí opět čelit další žalobě, která se opět týká operačního systému iOS a záměrného zpomalování starších modelů iPhonů. Tímto způsobem Apple podle žalující strany de facto nutí své zákazníky k tomu, aby si pořídili nový model smartphonu. Žalobu v tomto případě podává na Apple portugalské spotřebitelské sdružení jménem Deco Proteste. Ta ve svém prohlášení obviňuje Apple ze „záměrného nucení tisíců uživatelů k tomu, aby si nechali u svých zařízení vyměnit baterie, nebo aby si rovnou pořídili nový smartphone“.

Pokud jste již při čtení úvodního odstavce tohoto článku zažívali mírné déjà vu, vězte, že se stejně jako před pár lety opět jedná o iPhone 6, 6 Plus, 6S a 6S Plus. Zmíněné sdružení ale vyzývá všechny portugalské spotřebitele k tomu, aby se v případě zájmu také připojili k žalobě. Nabádá také uživatele k tomu, aby začali hájit své „ekonomické zájmy“ i životní prostředí. Za spouštěč celého případu uvádí Deco Proteste příchod operačního systému iOS 11. Žalující strana ve svém obvinění uvádí, že si Apple byl velice dobře vědom toho, že operační systém iOS 11 bude mít citelné dopady na výkon některých starších modelů iPhonů, ale i přes to vybízel všechny uživatele k tomu, aby na něj přešli. Ti, kteří tak u svých starších modelů učinili, se následně museli potýkat s výrazným zpomalením, velmi slabým výkonem i neočekávanými výpadky. Uživatelé byli s výkonem svých starších iPhonů z pochopitelných důvodů nespokojeni, proto se řada z nich rozhodla pro upgrade na zcela nový model, případně pro výměnu baterie přístroje. Apple si byl podle žaloby navíc vědom toho, že z drtivé většiny půjde o loajální zákazníky, kteří nepřejdou na jinou značku, ale budou i nadále věrní iPhonu. Sdružení Deco Proteste se podle svých slov pokoušelo získat kompenzaci pro spotřebitele, kteří byli zasaženi jednáním Applu, za poslední tři roky ale ani v nejmenším neuspělo.

Operační systém iOS 11 výrazně zpomalil chod některých starších iPhonů: