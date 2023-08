Apple chce z Messiho vydojit, co může. Na  TV+ plánuje i dokument

Přestup fotbalisty Lionela Messiho do MLS a Inter Miami CF vzbudil poměrně velkou pozornost. Právě díky němu se také zdvojnásobil počet předplatitelů tohoto fotbalového balíčku, který Apple v rámci své platformy  TV+ nabízí. Logicky z toho ale chce „vydojit“ ještě více.

Nyní totiž platforma oznámila, že připravuje dosud nepojmenovanou šestidílnou dokumentární sérii o tomto fotbalistovi, jeho přestupu a jeho debutu v MLS (Major League Soccer – nejvyšší profesionální fotbalová liga v USA a Kanadě, jejíž první ročník se odehrál v roce 1996). „S bezprecedentním přístupem k Messimu a jeho nové rodině Inter Miami CF zavede tento seriál diváky do zákulisí, kde se nejlepší hráč, který kdy vstoupil na hřiště, pokusí dovést svůj nový tým k titulu v Ligovém poháru a ještě dál,“ říká Apple. Dodává, že Messi udělal zásadní rozhodnutí, které navždy změnilo tvář fotbalu.

Podle Applu je Messi také „nejlepší ze všech ve sportu, který se těší oddanosti pěti miliard fanoušků po celém světě“. Teď by to tedy chtělo, aby si těch pět miliard fanoušků předplácelo právě Apple TV+. O tom si ale může platforma nechat samozřejmě jen zdát. I tak je nicméně evidentní, že to Applu vyšlo. Že se s koupenými právy trefil do ideálního období, protože lepší přijít nemohlo a pravděpodobně nikdy nepřijde. Tedy alespoň dokud se Messi neodebere do důchodu a místo něho nepřijde nějaká podobně zářná hvězda. Season Pass je dostupný i u nás, kdy vyjde na 429 Kč měsíčně nebo na 1 290 Kč za sezónu.