Lionel Messi je pro Apple zlatý důl. Zdvojnásobil počet předplatitelů MLS Season Pass

Ve fotbalovém světě se momentálně dějí velké věci, a to kvůli probíhajícímu přestupovému období. Jeden z velkých přestupů se ale odehrál již před několika týdny, když nejlepší fotbalista všech dob Lionel Messi přestoupil z Paříže do Miami. Z toho měl pochopitelně radost také Apple, který má svůj balíček MLS Season Pass. Bylo jasné, že díky Messimu čísla předplatitelů porostou.

Dosud ale nebylo jasné, jak markantní nárůstek bude. Apple totiž přesná čísla nezveřejňuje. Tim Cook uvedl pouze následující: „Překonáváme naše očekávání, pokud jde o předplatitele. Skutečnost, že Messi odešel do Interu Miami nám trochu pomohla, z čehož jsme velmi nadšeni.“ Nyní statistiku poskytl na X Jorge Mas, tedy majitel klubu Inter Miami, který sdělil, že od příchodu Messiho do MLS se počet předplatitelů zdvojnásobil. Tento muž rovněž řekl, že roste počet uživatelů, kteří sledují zápasy ve španělštině, což naznačuje, že na Messiho se dívá spousta lidí mimo USA. Co se týče sledovanosti, Apple řekl, že během úvodních zápasů Lionela Messiho byly překonány hned tři rekordy ve sledovanosti. A kolik že vlastně předplatitelů MLS Season Pass má? Zdroje uvedly, že před příchodem Messiho jich bylo téměř 1 milion. Nyní je to tedy zřejmě něco přes 2 miliony.