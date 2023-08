Kdy Apple oznámí datum představení iPhonu 15?

Blížící se událost, na které Apple představí nové iPhony, naplňuje mnoho jablečných příznivců vzrušením a v případě oznámení data konání tomu není jinak. Již máme dobrou představu o tom, kdy Apple představí řadu iPhone 15, ale kdy bychom měli očekávat, že Apple toto datum oficiálně oznámí?

Server 9to5Mac patřil mezi první, kdo vyjádřili domněnku, že Apple plánuje oznámení iPhonu 15 přibližně na 13. září. Agentura Bloomberg určila jako pravděpodobné datum o den dřívější, tedy 12. září. Zatímco je představení nového iPhonu na podzim jistou záležitostí, stran toho, jak brzy je událost Apple oznámena před jejím konáním, takové přesvědčení nepanuje.

Počínaje iPhonem 5 v roce 2012 Apple k ohlášení přistupoval buďto s dvoutýdenním nebo zhruba týdenním předstihem. Nejčastěji je toto rozmezí vyrovnané mezi 7 a 12 dny. To by hovořilo pro oznámení buď 31. srpna, nebo 5. září, pakliže by nakonec kýženým datem bylo 12. září.

Fotogalerie iPhone 14 44 iPhone 14 42 iPhone 14 39 iPhone 14 38 iPhone 14 36 iPhone 14 35 Vstoupit do galerie

Abychom si udělali představu, jak nepředvídatelný může odstup být, stačí se podívat na případ posledních dvou iPhonů. Před rokem Apple oznámil akci, na které představil iPhone 14 celé dva týdny před jejím konáním. Rok předtím však datum stanovil s pouhým týdenním předstihem.

Na to, jak brzy Apple k oznámení datumu události přistoupí, má vliv větší množství faktorů. Minulý rok byl iPhone 14 jediným případem, kdy Apple odhalil termín 14 dní předem, k čemuž pravděpodobně přispěla i skutečnost, že se jednalo o první osobní akci pro novináře týkající se iPhonu po třech letech.

Kdy tedy bude událost oznámena? V tomto ohledu lze na základě v současnosti známých informací a předpokladu potvrzení data 12. září, coby termínu konání, omezit rozptyl mezi 29. srpen a 5. září. Vyloučit můžeme víkendy a svátek práce. Ještě se nestalo, aby k oznámení došlo v pátek, pročež ty také můžeme vyškrtnout ze seznamu kandidátů. Zbývají nám tedy jen čtyři možná data pro oznámení události iPhone 15: úterý 29. srpna, středa 30. srpna, čtvrtek 31. srpna a úterý 5. září.

Podívejme se znovu na údaje od oznámení v roce 2012, kde hrál hlavní roli iPhone 5. Události byly čtyřikrát oznámeny v úterý, jednou ve středu a pětkrát ve čtvrtek. Středa je tedy nejméně a čtvrtek nejvíce pravděpodobný. Úterý však bylo četností hned druhé v pořadí a mezi našimi možnými daty oznámení událostí jsou úterky dva. Definitivní odpověď přinese konec srpna nebo začátek září.