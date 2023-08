Jaké novinky přinese iOS 17 pro AirPods?

Nový iOS nepřináší jen množství novinek pro iPhone, protože iOS 17 AirPods vylepší o mnohé zajímavé funkce. Většina je sice určena pro AirPods Pro 2, je tu ovšem i několik drobnějších vylepšení, která se dotknout celé rodiny sluchátek společnosti.

Adaptivní zvuk

Adaptivní zvuk neboli Adaptive Noise Control je funkce AirPods Pro 2, která kombinuje aktivní potlačení hluku a propustnost do jednoho univerzálního režimu. Ten je navržen s ohledem na to, aby upravoval hlasitost přehrávaného zvuku podle toho, co je kolem vás i podle vaší interakce během dne.

Fotogalerie AirPods Pro 2 nahled LsA 31 AirPods Pro 2 nahled LsA 29 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 28 AirPods Pro 2 nahled LsA 26 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 Vstoupit do galerie

Regulace hluku se posouvá tak, aby přehlušila zvuky z okolí, které slyšet nechcete, jako je hluk letadla, ale zároveň zajistila, že vám neunikne nic, co byste slyšet chtěli, například něčí slovní projev. U sluchátek AirPods Pro 2, která mají aktualizovaný firmware, lze adaptivní zvuk aktivovat skrze připojení sluchátek, otevření Ovládacího centra, dlouhé stisknutí hlasitosti a volbou „Adaptivní“.

Povědomí o konverzaci

Funkce Conversation Awareness je součástí Adaptive Audio. Dokáže rozpoznat, když někdo mluví, přizpůsobit tomu hlasitost médií a omezit hluk v pozadí. Také zesiluje hlasy přímo před vámi, aby tak poskytla povědomí o okolním dění.

Přizpůsobená hlasitost

Adaptive Audio nabízí také Personalizovanou hlasitost, která upravuje zvuk přehrávaného obsahu na základě osobních preferencí a zvuků ve vašem okolí. Postupem času se iPhone dozví více o hlasitosti, kterou upřednostňujete a podle potřeby ji upraví tak, aby odpovídala požadované úrovni.

Ztlumení a opětovné zapnutí zvuku

Pokud stisknete nožičku sluchátek AirPods Pro nebo AirPods třetí generace, můžete sami sebe vůči druhé straně během hovoru ztlumit a opětovně zapnout. Tato funkce funguje také u AirPods Max, pokud stisknete digitální korunku.

Fotogalerie #2 AirPods Pro 2 nahled LsA 24 AirPods Pro 2 nahled LsA 23 AirPods Pro 2 nahled LsA 22 AirPods Pro 2 nahled LsA 21 AirPods Pro 2 nahled LsA 20 AirPods Pro 2 nahled LsA 19 AirPods Pro 2 nahled LsA 18 AirPods Pro 2 nahled LsA 17 AirPods Pro 2 nahled LsA 16 AirPods Pro 2 nahled LsA 15 AirPods Pro 2 nahled LsA 14 Vstoupit do galerie

Automatické přepínání zařízení

Sluchátka AirPods Pro 2 jsou schopna v systému iOS 17 mnohem rychleji automaticky přepínat mezi jednotlivými zařízeními Apple.

Tmavý režim

Malá, ale příjemná změna: když připojíte AirPods k iPhonu se zapnutým tmavým režimem, bude mu odpovídat i vyskakovací okno připojení.

Poznámky k používání

Upozorňujeme, že k používání těchto funkcí je nutná aktualizace firmwaru a pokud jde o Adaptivní zvuk, je dostupný pouze u AirPods Pro 2.