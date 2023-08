Na eBay se objevil podpis Steva Jobse za 19 000$, jeho pravost však budí pochybnosti

Na zdi své pracovny jsem si začal postupně dávat věci, které mám rád a tak zde najdete například podepsanou kuklu, kterou použil v závodě Kimi Raikkonen, podepsanou fotku Allen Iversona nebo Michaela Phelpse. Všechny tyto a další předměty pak spojuje jedna věc a to takzvaný COA certifikát, tedy Certificate of authenticity nebo chceteli, certifikát pravosti. Ten ručí za to, že podpis je skutečně vlastnoruční a podepsal jej ten či onen člověk. Stejně tak u předmětů, je COA tím, co odděluje ráfek monopostu F1, který Kimi skutečně použil v závodě od toho, který ležel někde ve skladu.

Posledních pár let tak nějak po očku pokukuju po podpisu Steva Jobse a tak jsem narazil na Ebay na aukci, která nabízí podpis za celkem zajímavou cenu 19 000$, což je částka, nad kterou vzhledem k investiční hodnotě lze uvažovat. Problém ovšem je v tom, že prodejce v aukci samotné uvádí, že za pravost ručí něco, co nese název „CollectionsApple GARANTEE for Collector“. Jediné, co se mi pod tímto názvem podařilo vypátrat, je jakýsi eshop v malé vesničce v Itálii, který prodává sběratelské předměty spojené s Applem. Ovšem o tom, jakou váhu má potvrzení pravosti váhu od tohoto eshopu si určite uděláte obrázek sami.

Když jsem prodejci před více jak týdnem psal, zda může pravost něčím doložit, do dnešního dne jsem se nedočkal odpovědi. Dát téměř 420 000 Kč za podpis Steva Jobse bez jakéhokoli ověření pravosti tak může jen skutečný blázen. Dejte si proto velmi dobrý pozor, pokud byste viděli zajímavou nabídku výhodných podpisů a vždy kontrolujte, kdo takzvané COA udělil a zda je to autorita, se kterou se můžete ohánět i při následném prodeji, jinak se vám může snadno stát, že budete mít doma něco, co sice může být pravé, ovšem nikdo vám to nemusí věřit.