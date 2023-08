Mrkněte na unikátní Apple Watch předělané na mechanické hodinky

Chytré hodinky Apple Watch nabízí celou řadu nejrůznějších ciferníků. Některé z nich mají klasický „ručičkový“ analogový vzhled, kterým připomínají tradiční mechanické hodinky. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak by asi vypadaly skutečné mechanické hodinky, které by ovšem měly design Apple Watch?

Hodinky Apple Watch jsou proslulé svým ikonickým designem, který však za dobu své existence prošel řadou dílčích změn. Youtuber, který na zmíněné platformě vystupuje pod přezdívkou NanoRobotGeek, se rozhodl, že přepracuje jeden z kousků Apple Watch Series 1, a pokusí se jej proměnit v klasické mechanické hodinky se vším všudy. Výsledek je opravdu pozoruhodný.

Mechanická verze hodinek Apple Watch, kterou vytvořil Jack Spiggle a která je podrobně popsána ve videu na YouTube, je vlastně vypreparovaným modelem hodinek Apple Watch, do něhož byl nainstalován nový mechanismus. Namísto displeje je zde průhledný panel, který poskytuje jasný pohled na ciferník a ručičky hodinek a také pohled na vnitřní mechanismus. Spiggle vysvětluje, že k nácviku použil některé modely Apple Watch Series 1 a pro finální verzi také model z nerezové oceli.

Do hodinek také pořídil různé součástky, mimo jiné hodinový strojek Seiko NH38, stříbrný rotor Cotes De Geneve a ručičky ve stylu Nautilus. Při tomto procesu Spiggle vyjmul součásti zevnitř hodinek Apple Watch, přičemž byl dostatečně opatrný, aby vnější části zůstaly co nejvíce nedotčené. Místo aby se spoléhal na centrálně umístěný natahovací mechanismus, vytvořil místo něj kladkový mechanismus, takže digitální korunka hodinky skutečně natahovala. Spiggle přiznává, že byl okamžik, kdy si myslel, že jde o projekt, který lze zvládnout „za méně než 100 dolarů a za víkend“. Nakonec to trvalo tři měsíce a náklady byly oproti původnímu předpokladu třikrát až čtyřikrát vyšší. Jak ale můžete vidět na videu, výsledek rozhodně stojí za to.