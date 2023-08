Rychlonabíječky pro Apple Watch budou již brzy daleko dostupnější

Funkcí rychlonabíjení disponují již i Apple Watch. Technologii představil u jablečných hodinek Apple spolu s Apple Watch Series 7, kdy z 0 na 80 % se hodinky zvládnou nabít přibližně za 45 minut. Nebyl by to ale Apple, kdyby v něčem nebyl háček. Tuto novinku si totiž mohou uživatelé užít pouze za předpokladu, že vlastní rychlejší nabíjecí modul.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Na druhou stranu je nutné říct, že drtivá většina lidí nabíjí hodinky přes noc a člověk se musí opravdu hodně snažit, aby mu nevydržely až do večera. Na druhou stranu se může stát, že například nabít zapomenete a poté se hodí každá minuta nabíjení a každé procento baterie. Právě poté by se hodilo vlastnit Apple Watch Series 7 a novější s novým a rychlejším nabíjecím modulem. Bylo jej ale samozřejmě třeba koupit, neboť jej Apple nepřibalil. Nyní se ale mají v tomto směru věci změnit, což deklaruje vzkaz Applu výrobcům příslušenství, aby vyráběly už jen rychlejší modul. Pomalejší modul již nedostane od konce září certifikaci programu MFi. Pokud se ohlédneme do minulosti a zapomeneme na zvětšení úhlopříčky displeje o 1 mm, šlo o jednu z mála novinek, které Apple v souvislosti se Series 7 představil. Jinak tomu nebylo v podstatě ani u Apple Watch Series 8. jelikož by dle spekulací měly být nové hodinky (spolu s iPhony) představeny už 13. září, množí se všemožné spekulace. Podle některých se u Apple Watch Series 9 dočkáme nového čipu, což se očekávalo. Tím by ale výčet novinek, až na novou barevnou variantu, měl končit.