Chystané příslušenství pro Vision Pro promění jakýkoli rovný povrch ve virtuální trackpad

Patent udělený společnosti Apple minulý týden popisuje širokou škálu potenciálního příslušenství Vision Pro. Vedle jiného konkrétně popisuje hardwarové zařízení určené k přeměně stolu, popřípadě jiného rovného povrchu, na virtuální Magic Trackpad s plnou podporou gest.

To při prvním pohledu může působit trochu zvláštně, neboť jde vlastně o použití jednoho kusu fyzického hardwaru k emulaci virtuální verze jiného, ovšem přístup společnosti otevírá některé potenciální výhody.

Obecněji zaměřený patent popisuje modulární přístup k přidávání hardwarových funkcí náhlavní soupravě, jakou je Vision Pro. Patří mezi ně přídavné kamery pro ještě širší zorné pole a řada různých senzorů, jež rozšiřují paletu schopností zařízení. Vzhledem k důrazu, který Apple klade na zdraví, není překvapivé, že mezi některé z navrhovaných doplňků patří také zdravotní senzory různého typu. Technologický gigant však zmiňuje také módní doplňky.

Využití virtuálního trackpadu v kombinaci s Vision Pro se nabízí coby náhrada Macu na cestách, ale i pro každodenní práci. Přístup navržený společností Apple by ve výsledku mohl přinést větší komfort a přesnost ovládání. Proměnil by prakticky jakýkoli rovný povrch od stolu po odkládací stolek v letadle ve virtuální trackpad s plnou podporou gest.

Toho by sice bylo možné docílit jednoduše pomocí kamer Vision Pro a detekce gest rukou, ale podle patentu by to nemuselo být natolik spolehlivé. Naznačuje, že kamery v externích zařízeních umístěných na povrchu mohou v tomto ohledu odvést lepší práci.

Takové „zařízení“ má potenciál lépe detekovat klepnutí na povrchu, protože je na něm umístěno, pročež mají senzory jasnou viditelnost na místo klepnutí. Naproti tomu jiný hardwarový komponent se může uchýlit k hloubkové analýze, s cílem určit, zda se objekt posunul podél osy takovým způsobem, aby jej bylo možné považovat za dotyk na povrchu. Zahrnuta jsou také kritéria, pro identifikaci objektů. Za platný objekt může být považován například psací nástroj, jako pero, tužka nebo stylus. Podstatou však zřejmě je, že kamera na rovném povrchu bude schopna lépe detekovat gesto, jako je klepnutí na trackpad, než kamery umístěné v náhlavní soupravě.

Patentové ilustrace zobrazují malou krabičku na stole a ukazují, že detekuje i další gesta ve stylu Magic Trackpadu, jako je například otočení fotografie palcem a ukazováčkem.

Na výše uvedené ilustraci je krabička fyzickým příslušenstvím Vision Pro, zatímco je trackpad virtuálně zobrazen v náhlavní soupravě.

Logicky se nabízí otázka: Pokud si budete muset koupit a nosit fyzický kus hardwaru, abyste mohli emulovat virtuální trackpad, proč si místo toho jednoduše nevzít trackpad? Přímou odpověď v patentu nenajdeme, ale ilustrace naznačuje, že toto hardwarové zařízení může mít v porovnání s trackpadem menší rozměry a je zde také popsáno, jak by mohlo sledovat zmíněný „psací nástroj“ i ruku, pročež je možné, že příslušenství plní flexibilnější úlohu než jen emulaci trackpadu.

Další otázkou, která se v tomto kontextu nabízí je, zda má Apple v rukávu neohlášené příslušenství Vision Pro nebo se jedná o něco pro budoucí model? Do uvedení na trh zbývá ještě nejméně pět měsíců, takže na další oznámení ze strany Applu je jistě dost času.