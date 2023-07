Známe další detaily o Apple Vision Pro

Minulý měsíc Apple uvolnil visionOS SDK, aby vývojáři mohli pracovat na aplikacích pro Apple Vision Pro před jeho oficiálním uvedením na trh v roce 2024. Díky tomu jsme se dozvěděli několik neoznámených podrobností o funkcích zařízení a nyní, druhá beta verze systému visionOS odhaluje další zajímavosti.

FaceTime na Apple Vision Pro

Apple nešetřil časem, aby demonstroval, jakým způsobem Vision Pro zprostředkovává zcela nový zážitek z FaceTime v rozšířené realitě, kdy se videostreamy ostatních lidí vznášejí kolem uživatele a má-li druhá osoba Vision Pro také, uvidí její 3D reprezentaci.

Díky beta verzi firmwaru VisionOS však nyní víme o FaceTime na Apple Vision Pro více. Například zatímco skupinový FaceTime umožňuje až 32 účastníků najednou, zdá se, že Vision Pro zobrazí pouze 9 osob současně. „Můžete připnout až devět lidí současně. Chcete-li připnout další osobu, nejprve odepněte jinou,“ píše se ve zprávě spojené s aplikací FaceTime.

To neznamená, že by skupinový FaceTime nepodporoval více než devět osob v jednom hovoru, je to pouze limit počtu osob, které lze současně připnout, aby tak zůstaly během hovoru viditelné. Zajímavé je, že funkce prostředí „Environments“ bude podle všeho na Apple Vision Pro k dispozici i pro hovory FaceTime. Ta nabízí řadu pohlcujících pozadí a umožňuje přepínat mezi zobrazením skutečného světa a jedním z těchto virtuálních scénářů. Během hovoru FaceTime budou moci uživatelé zařízení Vision Pro sdílet své aktuální prostředí s druhou stranou, což znamená, že oba účastníci uvidí stejné pozadí. K dispozici je také tlačítko pro rychlé přepínání režimu prostředí mezi plným, polovičním, minimálním nebo vypnutým.

Persona Virtual Camera

Apple Vision Pro má opatření na ochranu soukromí, které brání aplikacím třetích stran v přístupu k vestavěným kamerám způsobem, jakým jsme na to zvyklí například u iPhonu nebo iPadu. Zjednodušeně řečeno, kamery směřující ven jsou uzamčeny. Ty směřující dovnitř jsou svým způsobem k dispozici, pakliže má uživatel vytvořenu virtuální osobu, která jej reprezentuje, označenou jako „Persona“. Verze systému visionOS beta 2 to dává najevo přejmenováním nastavení, kdy se mění položka Fotoaparát na „Persona Virtual Camera“.

Optic ID

Náhlavní souprava Applu je vybavena funkcí Optic ID, která podobně jako Touch ID a Face ID skenuje oční duhovku pro ověření uživatele. V situacích, jako je například nákup aplikací nebo placení pomocí Apple Pay, však uživatelé budou muset pro potvrzení autentizace dvakrát kliknout na horní tlačítko. Funkcionalita je tedy obdobná jako Face ID na iPhonu či iPadu.

S tím souvisí i další detail, režim Mac Display, který z Apple Vision Pro udělá externí monitor, vyžaduje ověření Optic ID. To by mělo zabránit přístupu hostujících uživatelů k obsahu z počítače Mac připojeného k Vision Pro. Podobně je v režimu Guest Mode zcela nedostupná služba Apple Pay.

Instalace aplikací z iPhonu nebo iPadu

Stejně jako lze pomocí iPhonu instalovat aplikace do spárovaných hodinek Apple Watch, budou mít uživatelé možnost instalovat aplikace do zařízení Vision Pro ze svého iPhonu nebo iPadu. Systém iOS 17 beta 4 odhaluje nabídku: „Tato aplikace je k dispozici pouze pro Apple Vision Pro. Aplikace se stáhne do zařízení Apple Vision Pro. Pokud se stahování nespustí automaticky, otevřete na zařízení Apple Vision Pro obchod App Store, poté přejděte na položku Zakoupené a stáhněte ji ručně.“

Hand Pointer

V rámci konference WWDC 2023 Apple předvedl i některé funkce zpřístupnění systému VisionOS. Patří mezi ně právě ukazatel ruky – Hand Pointer, díky němuž uživatelé přesně vědí, kam v rozhraní kliknou. Tento je součástí nejnovější beta verze systému visionOS a lze jej aktivovat dvojitým poklepáním prostředníčkem i palcem.

Vynucené ukončení aplikací

Žádný operační systém není bezchybný. Pro platformu, která je stále ve vývoji, to platí dvojnásob. V rámci visionOS beta 2 ti, kteří se setkají s nefunkčními aplikacemi, mohou vynutit jejich ukončení tak, že na několik sekund podrží digitální korunku i horní tlačítko.

Opětovné zapnutí sledování očí nebo rukou

Pokud Apple Vision Pro z nějakého důvodu přestane během používání správně sledovat vaše oči nebo ruce, existuje způsob, jak snímače rychle překalibrovat. Stačí čtyřikrát kliknout na horní tlačítko. Poté systém visionOS uživatele přenese na kalibrační obrazovku, která se zobrazuje i při prvotním nastavení.

Průvodce výměnou těsnění

Podle společnosti jsou některé části Apple Vision Pro modulární, aby bylo možné dosáhnout co možná nejlepšího přizpůsobení se různým tvarům obličeje. Nejnovější beta verze přidává animovaného průvodce, který uživatelům ukazuje, jak mohou vyměnit těsnění, které bude k dispozici v různých velikostech, zabraňující průniku světla z okolí.