Do Safari míří umělá inteligence od Microsoftu

Umělá inteligence se dere díky svým schopnostem v poslední době do popředí čím dál tím víc. Velmi dobře si je této skutečnosti vědom i Microsoft, který v minulosti již stihl oznámit jednak řadu AI nástrojů, které míří do jeho kancelářského balíku Office, ale taktéž asistenta, který má usnadnit procházení internetu. Ten nese název Bing AI a jak již jeho název napovídá, běží ve vyhledávači Bing. Doposud byl sice dostupný jen v rámci prohlížeče Microsoft Office, to se však nyní mění.

Microsoft před pár hodinami oficiálně oznámil, že Bing AI v rámci vyhledávače Bing nově zpřístupní i prohlížečům třetích stran v čele se Safari či Google Chromem. Jejich uživatelů tedy budou moci s Bing ID konverzovat, ptát se jej na nejrůznější dotazy s cílem jejich vyhledávání na internetu, nechat si od něj generovat obrázky a tak podobně. Zkrátka a dobře, schopností má Bing AI spoustu a Microsoft je už nebavilo skrývat před světem jen v jeho prohlížeči Edge. Zpřístupnění v prohlížečích třetích stran je navíc do jisté míry jakousi oslavou této technologie, jelikož se tak stává půl roku poté, co Microsoft svůj Bing AI uvedl. Jak se bude nástroji dařit mimo Edge však můžeme v současnosti jen hádat. Přeci jen, Bing jako takový příliš rozšířený není a tak ani podpora Bing AI v Safari či Chromu ve výsledku nemusí být žádné terno.