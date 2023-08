Philips Hue chystá své první domácí kamery s podporou HomeKitu!

Produkty Philips Hue lze bez jakékoliv nadsázky označit za jedny z nejoblíbenějších mezi fanoušky chytré domácnosti. Světla, žárovky, LED pásky, zásuvky či pár dalších kousků z dílny této společnosti totiž fungují naprosto bezvadně a zároveň jsou designově velmi povedené. Háček je sice v tom, že cena Hue řešení není nízká a nabídka by taky stála za rozšíření, nicméně minimálně na druhé jmenované věci společnost evidentně hodlá zapracovat.

Generální ředitel Signify, která za Philips Hue stojí, prozradil investorům při oznamování finančních výsledků společnosti za uplynulé čtvrtletí konkrétně to, že „jeho“ společnost intenzivně pracuje na vývoji svých prvních chytrých domácích kamer, které by měly celý Hue ekosystém posunout na další úroveň. Konkrétně se máme těšit na hlubokou integraci do Hue ekosystému, kdy například kamera v době nepřítomnosti uživatelů zaznamená zloděje, což aktivuje v celém domě blikající světla, aby jej dům či byt buď vyhnal, nebo alespoň upozornil okolí, že se děje něco, co se dít nemá.

Ačkoliv šéf Hue přímo neuvedl, že se počítá s integrací HomeKitu, je naprosto jasné, že se tak stane. Veškeré Hue produkty jsou totiž s HomeKitem i ostatními rozšířenými standardy ve Smart Home kompatibilní a je proto prakticky nemyslitelné, že bychom si zrovna u takovéhoto produktu museli nechat na podporu zajít chuť. Je nicméně otázkou, jak rychle Hue své chytré domácí kamery uvede na trh a taktéž to, kolik si za ně bude účtovat. Právě cena by totiž mohla být ve výsledku jedním z hlavních kamenů úrazu, jelikož pokud bude vysoká, uživatelé se bezesporu raději porozhlédnou po levnějších alternativách, které již trh nabízí.

